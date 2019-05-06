Автор идеи - Евгений

автор кода mq5 - barabashkakvn

Как работает этот помощник



Советник использует два графических объекта OBJ_TREND (Трендовая Линия) для переноса Стоп лосс и Тейк Профит.

Перенос Стоп лосс и Тейк Профит работает только в момент рождения нового бара. Две трендовые линии необходимо вручную нанести на график символа на котором запущен советник "Trend Line SL TP", при этом необходимо чтобы имена трендовых линий соответствовали Trend Line SL name и Trend Line TP name. Если советник не находит на текущем графике одну из линий - значит одна из функций не будет работать. Например при отсутствии на графике линии с именем заданным в Trend Line SL name, у позиций по данному символу Стоп лосс не будет выставляться или модифицироваться.







