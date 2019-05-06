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Советники

Trend Line SL TP - эксперт для MetaTrader 5

Roll1
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2620
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Автор идеи - Евгений

автор кода mq5 - barabashkakvn

Как работает этот помощник

Советник использует два графических объекта OBJ_TREND (Трендовая Линия) для переноса Стоп лосс и Тейк Профит.

Перенос Стоп лосс и Тейк Профит работает только в момент рождения нового бара. Две трендовые линии необходимо вручную нанести на график символа на котором запущен советник "Trend Line SL TP", при этом необходимо чтобы имена трендовых линий соответствовали Trend Line SL name и Trend Line TP name. Если советник не находит на текущем графике одну из линий - значит одна из функций не будет работать. Например при отсутствии на графике линии с именем заданным в Trend Line SL name, у позиций по данному символу Стоп лосс не будет выставляться или модифицироваться.

Trend Line SL TP


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