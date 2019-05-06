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Trend Line SL TP - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Евгений
автор кода mq5 - barabashkakvn
Как работает этот помощник
Советник использует два графических объекта OBJ_TREND (Трендовая Линия) для переноса Стоп лосс и Тейк Профит.
Перенос Стоп лосс и Тейк Профит работает только в момент рождения нового бара. Две трендовые линии необходимо вручную нанести на график символа на котором запущен советник "Trend Line SL TP", при этом необходимо чтобы имена трендовых линий соответствовали Trend Line SL name и Trend Line TP name. Если советник не находит на текущем графике одну из линий - значит одна из функций не будет работать. Например при отсутствии на графике линии с именем заданным в Trend Line SL name, у позиций по данному символу Стоп лосс не будет выставляться или модифицироваться.
Торговая стратегия на отскок уровня дняMulti signal panel
Сигнальная панель на базе трёх индикаторов и пяти таймфреймов
Четыре сигнала в одной торговой системеHorizontalTrendLines
Поддержка горизонтальности для графических объектов типа "Трендовая линия"