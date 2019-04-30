iMA iMACD EA

Принцип работы



Советник использует индикатор iMA (Moving Average, MA) с заданного таймфрейма в качестве фильтра направления тренда. Для iMA рекомендуется задавать таймрфейм больший текущего. Например при текущем таймфрейме M30, таймфрейм iMA нужно задавать H2 или даже более большой.

Тренд определяется сравнением значений iMA на барах #1 и #0 - если значение на баре #0 больше, чем на баре #1 - тренд вверх. Тренд вниз наоборот: если значение на баре #0 меньше, чем на баре #1. На данное определение не влияет параметр реверса Reverse.

При тренде вверх сигнал на открытие BUY позиции: значение главной линии iMACD на баре #1 больше, чем значение главной линии iMACD на баре #2. Сигнал на открытие SELL позиции возникает только при тренде вниз: значение главной линии iMACD на баре #1 меньше, чем значение главной линии iMACD на баре #2. Сигналы индикатора iMACD можно переворачивать при помощи параметра реверса Reverse.









Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торговых сигналов

- переворот торговых сигналов Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").