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Советники

iMA iMACD EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1663
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Принцип работы

Советник использует индикатор iMA (Moving Average, MA) с заданного таймфрейма в качестве фильтра направления тренда. Для iMA рекомендуется задавать таймрфейм больший текущего. Например при текущем таймфрейме M30, таймфрейм iMA нужно задавать H2 или даже более большой.

Тренд определяется сравнением значений iMA на барах #1 и #0 - если значение на баре #0 больше, чем на баре #1 - тренд вверх. Тренд вниз наоборот: если значение на баре #0 меньше, чем на баре #1. На данное определение не влияет параметр реверса Reverse.

При тренде вверх сигнал на открытие BUY позиции: значение главной линии iMACD на баре #1 больше, чем значение главной линии iMACD на баре #2. Сигнал на открытие SELL позиции возникает только при тренде вниз: значение главной линии iMACD на баре #1 меньше, чем значение главной линии iMACD на баре #2. Сигналы индикатора iMACD можно переворачивать при помощи параметра реверса Reverse

iMA iMACD EA


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торговых сигналов
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    iStochastic automated iStochastic automated

    Торговая стратегия по осциллятору iStochastic (Stochastic Oscillator, STO)

    BetterVolume BetterVolume

    Аналог индикатора BetterVolume 1.4.

    Система линейных алгебраических уравнений на каждом баре Система линейных алгебраических уравнений на каждом баре

    Индикатор на два окна на примере решения системы линейных алгебраических уравнений любой размерности

    Связанный список. Связанный список.

    Шаблон класса, реализующий работу со связанным списком