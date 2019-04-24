Martin in two sides

Принцип работы



Мартингейл. На нулевом цикле (когда в рынке нет позиций открытых данным советником) открываются две противоположные позиции. Размер лота задаётся:

Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

Далее каждые N- секунд ищется новый торговый сигнал, а именно: если самая убыточная позиция в убытке на Loss Positions Step, то открываем новую позицию в том-же направлении, только лот увеличиваем (лот этой самой убыточной позиции умножаем на коэффициент Loss Positions Lot Coefficient).

Работаем пока не выйдем на минимальную прибыль Profit minimum (в деньгах) или пока не получим стоп-аут :)

Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать Trailing Stop. Для отключения достаточно параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.



