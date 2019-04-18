Breakeven manual positions

Принцип работы



Советник ожидает появление позиции открытой вручную (изначально создавался именно для отслеживания позиций открытых вручную, но затем был модифицирован и отслеживает любую позицию - то есть magic не учитывается вообще).

Работает только в одну сторону - в сторону открытой позиции. Ситуация, когда на данном символе (символ на котором работает советник) есть и BUY и SELL позиции расценивается как ошибочная и советник не совершает торговых действий кроме выдачи Alert (всплывающего сообщения).

Если цена уходит против позиции более чем на Loss step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips) - тогда открывается позиция того-же направления, но уже увеличенным лотом (текущий лот позиции умножается на Lot coefficient). Сразу рассчитывается уровень безубытка плюс Take Profit. Сам уровень безубытка отображается горизонтальной линией.

Расчёт уровня безубытка и поиск возможности открыть новую позицию или закрыть все позиции при достижении уровня Тейк профит может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал поиска торговых сигналов задаётся в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Чтобы в тестере посмотреть как работает данный помощник, специально для запуска в тестере есть параметр Tester Start Position - задаёт какую позицию открывать, если советник запускается в тестере в визуальном режиме.



