Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Breakeven manual positions - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2256
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Принцип работы
Советник ожидает появление позиции открытой вручную (изначально создавался именно для отслеживания позиций открытых вручную, но затем был модифицирован и отслеживает любую позицию - то есть magic не учитывается вообще).
Работает только в одну сторону - в сторону открытой позиции. Ситуация, когда на данном символе (символ на котором работает советник) есть и BUY и SELL позиции расценивается как ошибочная и советник не совершает торговых действий кроме выдачи Alert (всплывающего сообщения).
Если цена уходит против позиции более чем на Loss step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips) - тогда открывается позиция того-же направления, но уже увеличенным лотом (текущий лот позиции умножается на Lot coefficient). Сразу рассчитывается уровень безубытка плюс Take Profit. Сам уровень безубытка отображается горизонтальной линией.
Расчёт уровня безубытка и поиск возможности открыть новую позицию или закрыть все позиции при достижении уровня Тейк профит может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал поиска торговых сигналов задаётся в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Чтобы в тестере посмотреть как работает данный помощник, специально для запуска в тестере есть параметр Tester Start Position - задаёт какую позицию открывать, если советник запускается в тестере в визуальном режиме.
Чтение фреймов из mqd-файлов результатов Оптимизации.Detective
Торговая стратегия на осцилляторе iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и трендовом индикаторе iVIDyA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA)
Выставление (в заданное время) двух отложенных (Buy Limit и Sell limit) ордеров. Динамические уровни Стоп лосс и Тейк Профит в зависимости от индикатора iATR (Average True Range, ATR) на заданном таймфрейме.Trend Line Reverse
Помощник в торговле: при пробое трендовой линии переворот прибыльной позиции