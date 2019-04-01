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D1_Trend - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Андрей
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
Советник смотрит на свечу #1 с таймфрейма D1: если свеча бычья - открывает позицию BUY, если медвежья - значит открывает позицию SELL. На одном баре можно открыть только одну позицию.
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:
- трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
- трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")
Дополнительные возможности
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Торговая стратегия по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR) и отложенным Limit ордерамMaFromMa
Обычный MA от другого MA любое количество раз, используя цикл вычисления индикатора из самого себя.
Советник на текущем символе выставляет всем позициям Стоп лосс и Тейк профитCalculation Net Price Indicator
Индикатор отображает три линии: неттинговую цену для BUY, для SELL и общую для BUY и SELL