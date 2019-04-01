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Советники

D1_Trend - эксперт для MetaTrader 5

Ugar1
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2099
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Автор идеи - Андрей

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Советник смотрит на свечу #1 с таймфрейма D1: если свеча бычья - открывает позицию BUY, если медвежья - значит открывает позицию SELL. На одном баре можно открыть только одну позицию.

D1_Trend

Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

  • трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
  • трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")


Дополнительные возможности

    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    SAR and Pending order SAR and Pending order

    Торговая стратегия по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR) и отложенным Limit ордерам

    MaFromMa MaFromMa

    Обычный MA от другого MA любое количество раз, используя цикл вычисления индикатора из самого себя.

    Stop loss Take profit Stop loss Take profit

    Советник на текущем символе выставляет всем позициям Стоп лосс и Тейк профит

    Calculation Net Price Indicator Calculation Net Price Indicator

    Индикатор отображает три линии: неттинговую цену для BUY, для SELL и общую для BUY и SELL