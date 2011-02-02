Ставь лайки и следи за новостями
eKeyboardTrader - эксперт для MetaTrader 5
Просмотров: 3503
- 3503
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Эксперт для выполнения основных торговых действий с клавиатуры.
Поддерживаются сделки buy, sell, закрытие. Обеспечивается возможность изменения параметров: лот, стоплосс, тейкпрофит, допустимое отклонение от запрошенной цены.
После запуска эксперта, на графике, в поле для комментария будут отображаться текущие параметры (Lot, StopLoss, TakeProfit, Slippage) и список доступных команд (рис. 1):
- b - buy,
- s - sell,
- c - close,
- i - переход к меню выбора вводимого параметров.
Рис. 1. Главное меню
В меню выбора вводимого параметра (рис. 2) доступны команды:
- l - Lot,
- k - StopLoss,
- j - TakeProfit,
- h - Slippage,
- i и Esc - возврат к главному меню.
Рис. 2. Меню выбора вводимого параметра
При выборе команды из меню выбора вводимого параметра, эксперт переходит в режим ввода значения (рис. 3).
В режиме ввода значения доступны команды:
- i - apply (применить), если значение не введено, то выбор команды "apply" аналогичен выполнению команды Esc,
- Esc - отмена (возврат к главному меню),
- BackSpace (клавиша со стрелкой влево в правом верхнем углу основной клавиатуры) - удаление последнего введенного знака.
Рис. 3. Режим ввода параметра
