Эксперт для выполнения основных торговых действий с клавиатуры.

Поддерживаются сделки buy, sell, закрытие. Обеспечивается возможность изменения параметров: лот, стоплосс, тейкпрофит, допустимое отклонение от запрошенной цены.

После запуска эксперта, на графике, в поле для комментария будут отображаться текущие параметры (Lot, StopLoss, TakeProfit, Slippage) и список доступных команд (рис. 1):

b - buy,

s - sell,

c - close,

i - переход к меню выбора вводимого параметров.





Рис. 1. Главное меню

В меню выбора вводимого параметра (рис. 2) доступны команды:

l - Lot,

k - StopLoss,

j - TakeProfit,

h - Slippage,

i и Esc - возврат к главному меню.





Рис. 2. Меню выбора вводимого параметра



При выборе команды из меню выбора вводимого параметра, эксперт переходит в режим ввода значения (рис. 3).

В режиме ввода значения доступны команды:

i - apply (применить), если значение не введено, то выбор команды "apply" аналогичен выполнению команды Esc,

Esc - отмена (возврат к главному меню),

BackSpace (клавиша со стрелкой влево в правом верхнем углу основной клавиатуры) - удаление последнего введенного знака.





Рис. 3. Режим ввода параметра