eKeyboardTrader - эксперт для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
3503
(31)
Эксперт для выполнения основных торговых действий с клавиатуры.

Поддерживаются сделки buy, sell, закрытие. Обеспечивается возможность изменения параметров: лот, стоплосс, тейкпрофит, допустимое отклонение от запрошенной цены.

После запуска эксперта, на графике, в поле для комментария будут отображаться текущие параметры (Lot, StopLoss, TakeProfit, Slippage) и список доступных команд (рис. 1):

  • b - buy,
  • s - sell,
  • c - close,
  • i - переход к меню выбора вводимого параметров.

Рис. 1. Главное меню

В меню выбора вводимого параметра (рис. 2) доступны команды:

  • l - Lot,
  • k - StopLoss,
  • j - TakeProfit,
  • h - Slippage,
  • i и Esc - возврат к главному меню.

Рис. 2. Меню выбора вводимого параметра

При выборе команды из меню выбора вводимого параметра, эксперт переходит в режим ввода значения (рис. 3).

В режиме ввода значения доступны команды:

  • i - apply (применить), если значение не введено, то выбор команды "apply" аналогичен выполнению команды Esc,
  • Esc - отмена (возврат к главному меню),
  • BackSpace (клавиша со стрелкой влево в правом верхнем углу основной клавиатуры) - удаление последнего введенного знака.

Рис. 3. Режим ввода параметра

