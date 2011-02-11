CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Demo_Create_OBJ_BITMAP_Script - скрипт для MetaTrader 5

MetaQuotes | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3207
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Графический объект OBJ_BITMAP позволяет загружать на график изображения в формате BMP. Это дает дополнительные возможности для визуального представления информации.

  • Файл mql5_logo.bmp положить в папку каталог_данных_терминала\MQL5\Images\.

Вид отображения зависит от свойства "Рисовать объект как фон".

По умолчанию для всех графических объектов, созданных программным путем, установлено свойство "Отключить выделение".

Demo_Create_OBJ_BITMAP_Script

Demo_Create_OBJ_BITMAP_LABEL_EA Demo_Create_OBJ_BITMAP_LABEL_EA

Пример создания кнопки с помощью объекта OBJ_BITMAP_LABEL.

cIntBMP - библиотека для создания изображений в формате BMP cIntBMP - библиотека для создания изображений в формате BMP

Класс для создания и отображения изображений в формате BMP.

Мастер MQL5 - Класс для работы со свечными паттернами Мастер MQL5 - Класс для работы со свечными паттернами

Класс CCandlePattern можно использовать при создании модулей торговых сигналов со свечными моделями для Мастера MQL5.

Мастер MQL5 - Торговые сигналы свечных паттернов 3 Black Crows/3 White Soldiers + Stochastic Мастер MQL5 - Торговые сигналы свечных паттернов 3 Black Crows/3 White Soldiers + Stochastic

Торговые сигналы свечных моделей "3 Black Crows/3 White Soldiers" с подтверждением от индикатора Stochastic.