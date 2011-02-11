Demo_Create_OBJ_BITMAP_Script

Графический объект OBJ_BITMAP позволяет загружать на график изображения в формате BMP. Это дает дополнительные возможности для визуального представления информации.



Файл mql5_logo.bmp положить в папку каталог_данных_терминала\MQL5\Images\.



Вид отображения зависит от свойства "Рисовать объект как фон".



По умолчанию для всех графических объектов, созданных программным путем, установлено свойство "Отключить выделение".



