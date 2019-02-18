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ColorCCI_X20_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorССI_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorССI_X20.ex5.
Рис.1. Индикатор ColorССI_X20_HTF
ColorCCI_X20_Cloud
Индикатор ColorCCI_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданностиColorCCI_X20
Двадцать индикаторов CCI в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности
ColorCCI_X20_Cloud_HTF
Индикатор ColorССI_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахTTS EA
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