Индикатор ColorWPR_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности. Размер и положение заливки меняется входными параметрами

input int HighLevelM=- 20 ; input int HighLevel=- 40 ; input int MidLevel=- 50 ; input int LowLevel=- 60 ; input int LowLevelM=- 80 ;

При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, которая идёт под вторыми номером в цветовой закладке Входных параметров индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.







Рис.1. Индикатор ColorWPR_X20_Cloud