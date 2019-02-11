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ColorWPR_X20_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorWPR_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности. Размер и положение заливки меняется входными параметрами
input int HighLevelM=-20; // уровень максимальной перекупленности input int HighLevel=-40; // уровень перекупленности input int MidLevel=-50; // уровень середины input int LowLevel=-60; // уровень перепроданности input int LowLevelM=-80; // уровень минимальной перепроданности
При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, которая идёт под вторыми номером в цветовой закладке Входных параметров индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.
Рис.1. Индикатор ColorWPR_X20_Cloud
Индикатор ColorWPR_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахColorWPR_X20
Двадцать индикаторов WPR в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности
Индикатор ColorWPR_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахUltraRSI_HTF
Индикатор UltraRSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах