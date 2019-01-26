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Советники

iCCI iMA iSAR - эксперт для MetaTrader 5

fortrader.ru
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2083
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Автор идеи - Юрий

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Советник работает использует по три индикатора на двух таймфреймах. На текущем таймфрейме все индикаторы имеют приставку "Fast", а на втором таймфрейме - "Slow". Используемые индикаторы: iCCI (Commodity Channel Index, CCI)), iMA (Moving Average, MA) и iSAR (Parabolic SAR, SAR). 

Торговые сигналы формируются с подтверждением на двух таймрфемах: на текущем ("Fast") и на втором ("Slow")

Сигнал на открытие BUY:

  • Индикатор iSAR "Fast" выше iMA "Fast", а  значение iCCI "Fast" больше CCI Fast and Slow: level up
  • Индикатор iSAR "Slow" выше iMA "Slow", а значение iCCI "Slow" больше CCI Fast and Slow: level up

iCCI iMA iSAR

Сигнал на открытие SELL:

  • Индикатор Parabolic SAR ниже SMA (50), а  значение CCI (45) ниже CCI Fast and Slow: level down
  • Индикатор Parabolic SAR ниже SMA (21), а значение CCI (45) ниже CCI Fast and Slow: level down

iCCI iMA iSAR


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные возможности

  • Only one positions - в рынке может быть только одна позиция
  • Reverse - переворот торгового сигнала
  • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
LeManTrend_Cloud LeManTrend_Cloud

Индикатор определяет положение тренда на основе текущей цены и максимальных и минимальных цен за три периода

KaufWMAcross_Alerts KaufWMAcross_Alerts

Семафорный сигнальный индикатор KaufWMAcross с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон

Insid Bar, Внутренний бар. Insid Bar, Внутренний бар.

Индикатор внутреннего бара.

LeManTrend_Cloud_HTF LeManTrend_Cloud_HTF

Индикатор LeManTrend_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах