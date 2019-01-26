iCCI iMA iSAR

Автор идеи - Юрий

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы



Советник работает использует по три индикатора на двух таймфреймах. На текущем таймфрейме все индикаторы имеют приставку "Fast", а на втором таймфрейме - "Slow". Используемые индикаторы: iCCI (Commodity Channel Index, CCI)), iMA (Moving Average, MA) и iSAR (Parabolic SAR, SAR).

Торговые сигналы формируются с подтверждением на двух таймрфемах: на текущем ("Fast") и на втором ("Slow")

Сигнал на открытие BUY:

Индикатор iSAR "Fast" выше iMA "Fast", а значение iCCI "Fast" больше CCI Fast and Slow: level up

больше Индикатор iSAR "Slow" выше iMA "Slow" , а значение iCCI "Slow" больше CCI Fast and Slow: level up





Сигнал на открытие SELL:

Индикатор Parabolic SAR ниже SMA (50), а значение CCI (45) ниже CCI Fast and Slow: level down

Индикатор Parabolic SAR ниже SMA (21), а значение CCI (45) ниже CCI Fast and Slow: level down





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".





Управление размером позиции (расчёт лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Дополнительные возможности

