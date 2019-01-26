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iCCI iMA iSAR - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Юрий
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
Советник работает использует по три индикатора на двух таймфреймах. На текущем таймфрейме все индикаторы имеют приставку "Fast", а на втором таймфрейме - "Slow". Используемые индикаторы: iCCI (Commodity Channel Index, CCI)), iMA (Moving Average, MA) и iSAR (Parabolic SAR, SAR).
Торговые сигналы формируются с подтверждением на двух таймрфемах: на текущем ("Fast") и на втором ("Slow")
Сигнал на открытие BUY:
- Индикатор iSAR "Fast" выше iMA "Fast", а значение iCCI "Fast" больше CCI Fast and Slow: level up
- Индикатор iSAR "Slow" выше iMA "Slow", а значение iCCI "Slow" больше CCI Fast and Slow: level up
Сигнал на открытие SELL:
- Индикатор Parabolic SAR ниже SMA (50), а значение CCI (45) ниже CCI Fast and Slow: level down
- Индикатор Parabolic SAR ниже SMA (21), а значение CCI (45) ниже CCI Fast and Slow: level down
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке может быть только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
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Индикатор внутреннего бара.LeManTrend_Cloud_HTF
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