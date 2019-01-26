Реальный автор:

LeMan

Индикатор определяет положение тренда на основе текущей цены и максимальных и минимальных цен за три периода. В данной версии индикатора существует возможность замены метода усреднения.

input int Min = 13 ; input int Midle = 21 ; input int Max = 34 ; input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_T3; input uint MA_Length= 7 ; input int MA_Phase= 15 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".



Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 06.08.2009.





Рис.1. Индикатор LeManTrend_Cloud





