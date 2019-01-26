Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
LeManTrend_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2123
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
LeMan
Индикатор определяет положение тренда на основе текущей цены и максимальных и минимальных цен за три периода. В данной версии индикатора существует возможность замены метода усреднения.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input int Min = 13; input int Midle = 21; input int Max = 34; input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_T3; // Метод усреднения input uint MA_Length=7; // Глубина сглаживания input int MA_Phase=15; // параметр первого сглаживания, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 06.08.2009.
Рис.1. Индикатор LeManTrend_Cloud
Семафорный сигнальный индикатор KaufWMAcross с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфонChaikin Oscillator EA
Торговая стратегия по индикатору iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO)
Торговая стратегия на двух таймфреймах и индикаторах iCCI (Commodity Channel Index, CCI)), iMA (Moving Average, MA) и iSAR (Parabolic SAR, SAR)Insid Bar, Внутренний бар.
Индикатор внутреннего бара.