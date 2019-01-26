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Индикаторы

LeManTrend_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
2123
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

LeMan

Индикатор определяет положение тренда на основе текущей цены и максимальных и минимальных цен за три периода. В данной версии индикатора существует возможность замены метода усреднения.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input int Min       = 13;
input int Midle     = 21;
input int Max       = 34;
input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_T3;    // Метод усреднения
input uint MA_Length=7;                    // Глубина сглаживания                    
input int MA_Phase=15;                     // параметр первого сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 06.08.2009.

Рис.1. Индикатор LeManTrend_Cloud

Рис.1. Индикатор LeManTrend_Cloud


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Индикатор внутреннего бара.