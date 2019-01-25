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Советники

Chaikin Oscillator EA - эксперт для MetaTrader 5

Sanker
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1419
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Автор идеи - Александр

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

В советнике реализован способ работы по индикатору iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) описанный в справке терминала:

Существует и другой способ использования осциллятора Чайкина, при котором изменение его направления считается сигналом к покупке или продаже, но только если оно совпадает с направлением ценовой тенденции. Так, если акция на подъеме и ее цена выше 90-дневного скользящего среднего, то поворот кривой осциллятора вверх в области отрицательных значений можно считать сигналом к покупке (но только если цена акции выше 90-дневного скользящего среднего — не ниже него).

Разворот осциллятора вниз в области положительных значений (выше нуля) можно считать сигналом к продаже, только если цена акции в этот момент ниже 90-дневного скользящего среднего цен закрытия."

Chaikin Oscillator EA


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные возможности

  • Only one positions - в рынке может быть только одна позиция
  • Reverse - переворот торгового сигнала
  • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
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