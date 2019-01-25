Chaikin Oscillator EA

Автор идеи - Александр

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

В советнике реализован способ работы по индикатору iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) описанный в справке терминала:

Существует и другой способ использования осциллятора Чайкина, при котором изменение его направления считается сигналом к покупке или продаже, но только если оно совпадает с направлением ценовой тенденции. Так, если акция на подъеме и ее цена выше 90-дневного скользящего среднего, то поворот кривой осциллятора вверх в области отрицательных значений можно считать сигналом к покупке (но только если цена акции выше 90-дневного скользящего среднего — не ниже него). Разворот осциллятора вниз в области положительных значений (выше нуля) можно считать сигналом к продаже, только если цена акции в этот момент ниже 90-дневного скользящего среднего цен закрытия."









Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".





Управление размером позиции (расчёт лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Дополнительные возможности

