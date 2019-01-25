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Multicurrency iMA Trend 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Мультисимвольный советник в виде класса. Развитие версии Multicurrency iMA Trend.
Изменения:
- "+" индикатор iSAR (Parabolic SAR, SAR) в качестве дополнительного фильтра, данная функция была добавлена после просьбы
Отлично. Я тогда постараюсь описать его слабую сторону и возможный вариант решения.
Дело в том, что при умеренном или длительном откате советник продолжает открывать позиции в сторону противоположной сформировавшейся тенденции.
Это происходит до момента получения обратного сигнала и основная масса полученной во время трендового движения прибыли, к сожалению, сливается.
Одним из путей решения вижу прикрепление к советнику самого стандартного параболика в качестве фильтра, задача которого будет заключаться в том, чтобы не открывать контртрендовые позиции.
Например:
Сигнал к открытию BUY позиции: Текущая цена ASK больше значения индикатора на баре #1 и точка параболика находится под ценой.
Сигнал к открытию SELL позиции: Текущая цена BID меньше значения индикатора на баре #1 и точка параболика находится над ценой.
Разумеется это не панацея, не грааль и не защита от слива, но так или иначе процентов 60-70% контртрендовых входов отпадут сами собой.
- "+" символы для мультисимвольной торговли теперь можно вводить вручную, формат ввода: "EURUSD,USDJPY" - в качестве разделителя используется знак ","
- "-" параметр "Reverse"
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