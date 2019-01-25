Мультисимвольный советник в виде класса. Развитие версии Multicurrency iMA Trend.

Изменения:

Nikolay Nikolaeff

Отлично. Я тогда постараюсь описать его слабую сторону и возможный вариант решения.

Дело в том, что при умеренном или длительном откате советник продолжает открывать позиции в сторону противоположной сформировавшейся тенденции.

Это происходит до момента получения обратного сигнала и основная масса полученной во время трендового движения прибыли, к сожалению, сливается.

Одним из путей решения вижу прикрепление к советнику самого стандартного параболика в качестве фильтра, задача которого будет заключаться в том, чтобы не открывать контртрендовые позиции.

Например:

Сигнал к открытию BUY позиции: Текущая цена ASK больше значения индикатора на баре #1 и точка параболика находится под ценой.

Сигнал к открытию SELL позиции: Текущая цена BID меньше значения индикатора на баре #1 и точка параболика находится над ценой.

Разумеется это не панацея, не грааль и не защита от слива, но так или иначе процентов 60-70% контртрендовых входов отпадут сами собой.