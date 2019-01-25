CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Multicurrency iMA Trend 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1674
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Мультисимвольный советник в виде класса. Развитие версии Multicurrency iMA Trend

Изменения:

  • "+" индикатор iSAR (Parabolic SAR, SAR) в качестве дополнительного фильтра, данная функция была добавлена после просьбы

Nikolay Nikolaeff:

Отлично. Я тогда постараюсь описать его слабую сторону и возможный вариант решения.

Дело в том, что при умеренном или длительном откате советник продолжает открывать позиции в сторону противоположной сформировавшейся тенденции.

Это происходит до момента получения обратного сигнала и основная масса полученной во время трендового движения прибыли, к сожалению, сливается.

Одним из путей решения вижу прикрепление к советнику самого стандартного параболика в качестве фильтра, задача которого будет заключаться в том, чтобы не открывать контртрендовые позиции.

Например:

Сигнал к открытию BUY позиции: Текущая цена ASK больше значения индикатора на баре #1 и точка параболика находится под ценой.

Сигнал к открытию SELL позиции: Текущая цена BID меньше значения индикатора на баре #1 и точка параболика находится над ценой.

Разумеется это не панацея, не грааль и не защита от слива, но так или иначе процентов 60-70%  контртрендовых входов отпадут сами собой.

  • "+" символы для мультисимвольной торговли теперь можно вводить вручную, формат ввода: "EURUSD,USDJPY" - в качестве разделителя используется знак ","
  • "-" параметр "Reverse"


Multicurrency iMA Trend

DotsCandle_HTF DotsCandle_HTF

Индикатор DotsCandle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Bulldozer Bulldozer

Торговая стратегия использует OHLC, два индикатора iMA (Moving Average) и один iAO (Awesome Oscillator, AO)

Chaikin Oscillator EA Chaikin Oscillator EA

Торговая стратегия по индикатору iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO)

KaufWMAcross_Alerts KaufWMAcross_Alerts

Семафорный сигнальный индикатор KaufWMAcross с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон