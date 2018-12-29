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Индикаторы

Информация о сделках - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
6870
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор показывает раскладку по открытым и закрытым сделкам на указанном периоде истории.

По нему удобно анализировать прибыль полученную на конкретной паре или по конкретному магик номеру.

Предлагайте что бы Вы еще хотели видеть в данном индикаторе

индикатор истории

Door Pointer Door Pointer

Стрелочный индикатор.

ms-Сandle. Индикатор направления свечи, разрывов в котировках ms-Сandle. Индикатор направления свечи, разрывов в котировках

Индикатор определяет направление бара, опираясь не только на цены Open/Close. Также определяются гэпы и разрывы в котировках.

Easy Object Easy Object

Небольшой класс для упрощения работы с объектами.

Step back Step back

администрация, добавьте кнопку удаленя кода, облегчите мне жизнь. когда цена откатывается на заданное колличество уровней Steps back close закрывается сетка. При стандарных параметрах достаточно отката на один уровень что бы закрылась прибыль. В скором времени будет выпущена первая версия робота по управлению уровней сетки.