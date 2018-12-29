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Информация о сделках - индикатор для MetaTrader 4
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Door Pointer
Стрелочный индикатор.ms-Сandle. Индикатор направления свечи, разрывов в котировках
Индикатор определяет направление бара, опираясь не только на цены Open/Close. Также определяются гэпы и разрывы в котировках.
Easy Object
Небольшой класс для упрощения работы с объектами.Step back
администрация, добавьте кнопку удаленя кода, облегчите мне жизнь. когда цена откатывается на заданное колличество уровней Steps back close закрывается сетка. При стандарных параметрах достаточно отката на один уровень что бы закрылась прибыль. В скором времени будет выпущена первая версия робота по управлению уровней сетки.