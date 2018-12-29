Индикатор показывает раскладку по открытым и закрытым сделкам на указанном периоде истории.

По нему удобно анализировать прибыль полученную на конкретной паре или по конкретному магик номеру.

Предлагайте что бы Вы еще хотели видеть в данном индикаторе



