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Easy Object - библиотека для MetaTrader 4

Mihail Lagutin
Mihail Lagutin

Mihail Lagutin

4.9 (43)
Используйте эту ссылку для персонального заказа:
https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=icreator
5 кодов 13 комментариев
Просмотров:
2191
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
\MQL4\Include\
EasyObject.mqh (16.23 KB) просмотр
\MQL4\Scripts\
SCR_EasyObject.mq4 (1.08 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Небольшой класс для упрощения работы с объектами.

Было так:

 ObjectCreate ( 0 , "name" , OBJ_TEXT , 0 , 0 , 0 );
 ObjectSetString ( 0 , "name" , OBJPROP_TEXT , "Hello, World!" );
 ObjectSetString ( 0 , "name" , OBJPROP_FONT , "Calibri" );
 ObjectSetInteger ( 0 , "name" , OBJPROP_FONTSIZE , 16 );
 ObjectSetInteger ( 0 , "name" , OBJPROP_COLOR , clrLimeGreen );
 ObjectSetInteger ( 0 , "name" , OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_LOWER );
 ObjectSetInteger ( 0 , "name" , OBJPROP_TIME , TimeCurrent ());   // * 
 ObjectSetDouble ( 0 , "name" , OBJPROP_PRICE , Ask );             // * 
 // * Для передвиженя объектов после создания

Стало так:

_( "name" )               // ! имя обязательно
 .type( OBJ_TEXT )        // ! тип обязателен
 .text( "Hello, World!" )
 .font( "Calibri" )
 .fontSize( 16 )
 .colour( clrLimeGreen )
 .anchor( ANCHOR_LEFT_LOWER )
 .time( TimeCurrent ())
 .price( Ask );

Результат:

Hello, World!

Имена методов по большей части совпадают с именами стандартных констант.

Информация о сделках Информация о сделках

Индикатор показывает раскладку по открытым и закрытым сделкам на указанном периоде истории.

Door Pointer Door Pointer

Стрелочный индикатор.

Step back Step back

администрация, добавьте кнопку удаленя кода, облегчите мне жизнь. когда цена откатывается на заданное колличество уровней Steps back close закрывается сетка. При стандарных параметрах достаточно отката на один уровень что бы закрылась прибыль. В скором времени будет выпущена первая версия робота по управлению уровней сетки.

Open_time Open_time

Советник выставляет отложенные ордера по времени, виды ордеров выбираются, по умолчанию отложенные. Задается стоплост, тейкпрофит, время, через которое ордер удаляется, если до этого момента он не был открыт(время не может быть менее 11 минут от времени открытия, советник работать не будет). Написан по найденным советникам, но они не работали. Так же можно убрать комменты с задания времени линией, но это неудобно. Можно доделать несколько времен открытия или работать в нескольких окнах. Проверки по магик числу нет.