администрация, добавьте кнопку удаленя кода, облегчите мне жизнь. когда цена откатывается на заданное колличество уровней Steps back close закрывается сетка. При стандарных параметрах достаточно отката на один уровень что бы закрылась прибыль. В скором времени будет выпущена первая версия робота по управлению уровней сетки.

Советник выставляет отложенные ордера по времени, виды ордеров выбираются, по умолчанию отложенные. Задается стоплост, тейкпрофит, время, через которое ордер удаляется, если до этого момента он не был открыт(время не может быть менее 11 минут от времени открытия, советник работать не будет). Написан по найденным советникам, но они не работали. Так же можно убрать комменты с задания времени линией, но это неудобно. Можно доделать несколько времен открытия или работать в нескольких окнах. Проверки по магик числу нет.