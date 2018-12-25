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Индикаторы

Door Pointer - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
11640
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор рисует стрелки при определенных условиях сформировавшегося бара.

Описание настроек индикатора:

  • bar_limit - ограничение показаний индикатора на определенном количестве баров, при =0 отображает на всех доступных барах графика
Стрелочный индикатор

ms-Сandle. Индикатор направления свечи, разрывов в котировках ms-Сandle. Индикатор направления свечи, разрывов в котировках

Индикатор определяет направление бара, опираясь не только на цены Open/Close. Также определяются гэпы и разрывы в котировках.

scriptOrderLimit scriptOrderLimit

Cкрипт устанавливает лимитный ордер buy или sell. Если текущая (Bid) цена выше (больше) цены, по которой был бронен скрипт,то будет установлен Order BuyLimit." Если текущая (Bid) цена ниже (меньше) цены, по которой был бронен скрипт,то будет установлен Order SellLimit."

Информация о сделках Информация о сделках

Индикатор показывает раскладку по открытым и закрытым сделкам на указанном периоде истории.

Easy Object Easy Object

Небольшой класс для упрощения работы с объектами.