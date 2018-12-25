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Door Pointer - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор рисует стрелки при определенных условиях сформировавшегося бара.
Описание настроек индикатора:
- bar_limit - ограничение показаний индикатора на определенном количестве баров, при =0 отображает на всех доступных барах графика
ms-Сandle. Индикатор направления свечи, разрывов в котировках
Индикатор определяет направление бара, опираясь не только на цены Open/Close. Также определяются гэпы и разрывы в котировках.scriptOrderLimit
Cкрипт устанавливает лимитный ордер buy или sell. Если текущая (Bid) цена выше (больше) цены, по которой был бронен скрипт,то будет установлен Order BuyLimit." Если текущая (Bid) цена ниже (меньше) цены, по которой был бронен скрипт,то будет установлен Order SellLimit."
Информация о сделках
Индикатор показывает раскладку по открытым и закрытым сделкам на указанном периоде истории.Easy Object
Небольшой класс для упрощения работы с объектами.