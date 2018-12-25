Индикатор определяет направление бара, опираясь не только на цены Open/Close. Также определяются гэпы и разрывы в котировках.

Cкрипт устанавливает лимитный ордер buy или sell. Если текущая (Bid) цена выше (больше) цены, по которой был бронен скрипт,то будет установлен Order BuyLimit." Если текущая (Bid) цена ниже (меньше) цены, по которой был бронен скрипт,то будет установлен Order SellLimit."