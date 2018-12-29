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Индикаторы

XKPrmSt_NRTR_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1952
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
XKPrmSt_NRTR.mq5 (34.89 KB) просмотр
XKPrmSt_NRTR_HTF.mq5 (33.04 KB) просмотр
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Индикатор XKPrmSt_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XKPrmSt_NRTR.ex5.


Рис.1. Индикатор XKPrmSt_NRTR_HTF

Рис.1. Индикатор XKPrmSt_NRTR_HTF

XKPrmSt_NRTR XKPrmSt_NRTR

Индикатор XKPrmSt в NRTR виде в основном окне графика

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