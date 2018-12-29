Используются индикаторы: iADX (Average Directional Movement Index, ADX), три iMA (Moving Average, MA), два iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и один iRSI (Relative Strength Index, RSI)

Индикатор XKPrmSt в NRTR виде в основном окне графика

Зигзаг Ганна с графическим объектом "Уровни Фибоначчи", построенными на двух, последних вершинах с расширенными настройками для отображения фибо-уровней.

Две линии OBJ_HLINE следующие за ценой