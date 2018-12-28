EA Flat Filtering

Автор идеи - seolink74

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник опрашивает на нулевом баре индикаторы iADX (Average Directional Movement Index, ADX), три iMA (Moving Average, MA), два iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и один iRSI (Relative Strength Index, RSI). Исключение составляют индикаторы iMACD - при включенном параметре MACD Trend индикаторы iMACD опрашиваются и на баре #0 и на баре #1.

iMA индикаторы используются всегда, а вот остальные индикаторы можно включать/выключать - за это отвечают параметры Use ADX, Use MACD и Use RSI.

EURUSD, H1:





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".





Управление размером позиции (расчёт лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Дополнительные возможности



Only one positions - советник не может открывать более одной позиции

- советник не может открывать более одной позиции Reverse - переворот торговых сигналов

- переворот торговых сигналов Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала