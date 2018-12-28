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EA Flat Filtering - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - seolink74
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник опрашивает на нулевом баре индикаторы iADX (Average Directional Movement Index, ADX), три iMA (Moving Average, MA), два iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и один iRSI (Relative Strength Index, RSI). Исключение составляют индикаторы iMACD - при включенном параметре MACD Trend индикаторы iMACD опрашиваются и на баре #0 и на баре #1.
iMA индикаторы используются всегда, а вот остальные индикаторы можно включать/выключать - за это отвечают параметры Use ADX, Use MACD и Use RSI.
EURUSD, H1:
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные возможности
- Only one positions - советник не может открывать более одной позиции
- Reverse - переворот торговых сигналов
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Временной интервал
Если разрешить использовать ограничение торговли по времени (параметр Use time control установить в true) то тогда торговля (открытие новых позиций) возможно только в интервале между Start hour и End hour часами. Причём можно задавать временной интервал как внутри суток (для этого Start hour должен быть МЕНЬШЕ End hour ) так и с переходом через сутки (для этого Start hour должен быть БОЛЬШЕ End hour ).
Две одинаковые торговые системы, построенные на основе изменения цвета гистограммы индикатора XKPrmSt_v2, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном экспертеExp_XKPrmSt_v2_ReOpen
Торговая система Exp_XKPrmSt_ReOpen на основе изменения цвета гистограммы индикатора XKPrmSt_v2 с доливками по тренду
Индикатор XKPrmSt в NRTR виде в основном окне графикаXKPrmSt_NRTR_HTF
Индикатор XKPrmSt_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах