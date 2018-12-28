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Советники

EA Flat Filtering - эксперт для MetaTrader 5

seolink74
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2126
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Автор идеи - seolink74

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник опрашивает на нулевом баре индикаторы iADX (Average Directional Movement Index, ADX), три iMA (Moving Average, MA), два iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и один iRSI (Relative Strength Index, RSI). Исключение составляют индикаторы iMACD - при включенном параметре MACD Trend индикаторы iMACD опрашиваются и на баре #0 и на баре #1.

iMA индикаторы используются всегда, а вот остальные индикаторы можно включать/выключать - за это отвечают параметры Use ADXUse MACD и Use RSI.

EURUSD, H1:

EA Flat Filtering

Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные возможности

  • Only one positions - советник не может открывать более одной позиции
  • Reverse - переворот торговых сигналов
  • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала


Временной интервал

Если разрешить использовать ограничение торговли по времени (параметр Use time control установить в true) то тогда торговля (открытие новых позиций) возможно только в интервале между Start hour и End hour часами. Причём можно задавать временной интервал как внутри суток (для этого Start hour должен быть МЕНЬШЕ End hour ) так и с переходом через сутки (для этого Start hour должен быть БОЛЬШЕ End hour ).

Exp_XKPrmSt_v2_Duplex Exp_XKPrmSt_v2_Duplex

Две одинаковые торговые системы, построенные на основе изменения цвета гистограммы индикатора XKPrmSt_v2, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте

Exp_XKPrmSt_v2_ReOpen Exp_XKPrmSt_v2_ReOpen

Торговая система Exp_XKPrmSt_ReOpen на основе изменения цвета гистограммы индикатора XKPrmSt_v2 с доливками по тренду

XKPrmSt_NRTR XKPrmSt_NRTR

Индикатор XKPrmSt в NRTR виде в основном окне графика

XKPrmSt_NRTR_HTF XKPrmSt_NRTR_HTF

Индикатор XKPrmSt_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах