Используются индикаторы: iADX (Average Directional Movement Index, ADX), три iMA (Moving Average, MA), два iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и один iRSI (Relative Strength Index, RSI)

Две одинаковые торговые системы, построенные на основе изменения цвета гистограммы индикатора XKPrmSt_v2, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте