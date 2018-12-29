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XKPrmSt_NRTR - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XKPrmSt в NRTR виде в основном окне графика.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint Per1=14; //период поиска экстремальных экстремумов input Smooth_Method MA_Method2=MODE_T3; //метод усреднения второго сглаживания input int Per2=13; //глубина второго сглаживания input int Phase2=15; //параметр второго сглаживания, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input Smooth_Method MA_Method3=MODE_JJMA; //метод усреднения третьего сглаживания input int Per3=3; //глубина третьего сглаживания input int Phase3=15; //параметр третьего сглаживания, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input uint Per4=5; //период поиска экстремумов input double AtrRatio=0.375; //ATR девиация NRTR линии input uint BuyLable=175; //значёк Buy сигнала input uint UpLable=159; //значёк растущего тренда input uint SellLable=175; //значёк Sell сигнала input uint DnLable=159; //значёк падающего тренда
Для замены значков для входных параметров значков следует использовать таблицу Символы шрифта Wingdings.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор Индикатор XKPrmSt_NRTR
Используются индикаторы: iADX (Average Directional Movement Index, ADX), три iMA (Moving Average, MA), два iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и один iRSI (Relative Strength Index, RSI)Exp_XKPrmSt_v2_Duplex
Две одинаковые торговые системы, построенные на основе изменения цвета гистограммы индикатора XKPrmSt_v2, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте
Индикатор XKPrmSt_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахGannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Din
Зигзаг Ганна с графическим объектом "Уровни Фибоначчи", построенными на двух, последних вершинах с расширенными настройками для отображения фибо-уровней.