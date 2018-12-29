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Индикаторы

XKPrmSt_NRTR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1924
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор  XKPrmSt в NRTR виде в основном окне графика.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint  Per1=14;                                  //период поиска экстремальных экстремумов
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_T3;               //метод усреднения второго сглаживания 
input int Per2=13;                                    //глубина второго сглаживания 
input int Phase2=15;                                  //параметр второго сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Smooth_Method MA_Method3=MODE_JJMA;             //метод усреднения третьего сглаживания 
input int Per3=3;                                     //глубина  третьего сглаживания                    
input int Phase3=15;                                  //параметр третьего сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input uint  Per4=5;                                   //период поиска экстремумов
input double AtrRatio=0.375;                          //ATR девиация NRTR линии
input uint  BuyLable=175;                             //значёк Buy сигнала
input uint  UpLable=159;                              //значёк растущего тренда
input uint  SellLable=175;                            //значёк Sell сигнала
input uint  DnLable=159;                              //значёк падающего тренда

Для замены  значков для входных параметров значков следует использовать таблицу Символы шрифта Wingdings.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".


Рис.1. Индикатор Индикатор XKPrmSt_NRTR

Рис.1. Индикатор Индикатор  XKPrmSt_NRTR

EA Flat Filtering EA Flat Filtering

Используются индикаторы: iADX (Average Directional Movement Index, ADX), три iMA (Moving Average, MA), два iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и один iRSI (Relative Strength Index, RSI)

Exp_XKPrmSt_v2_Duplex Exp_XKPrmSt_v2_Duplex

Две одинаковые торговые системы, построенные на основе изменения цвета гистограммы индикатора XKPrmSt_v2, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте

XKPrmSt_NRTR_HTF XKPrmSt_NRTR_HTF

Индикатор XKPrmSt_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Din GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Din

Зигзаг Ганна с графическим объектом "Уровни Фибоначчи", построенными на двух, последних вершинах с расширенными настройками для отображения фибо-уровней.