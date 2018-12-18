Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle, значения которого умножены на усреднённые объёмы

Закрытие всех позиций по текущему символу при превышении Баланса или Средств над заданными.

Торговая система Exp_AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_ReOpen на основе изменения цвета индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с доливками по тренду

При достижении заданной прибыли (со знаком "+") или при достижении заданного убытка (со знаком "-") все позиции будут закрыты.