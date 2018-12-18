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Индикаторы

AroonOscillator_Histogram_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian Español
Просмотров:
1643
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор AroonOscillator_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора AroonOscillator_Histogram.ex5.


Рис.1. Индикатор AroonOscillator_Histogram_HTF

Рис.1. Индикатор AroonOscillator_Histogram_HTF

Close Balance Equity Close Balance Equity

Закрытие всех позиций по текущему символу при превышении Баланса или Средств над заданными.

AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol

Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle, значения которого умножены на усреднённые объёмы

Exp_AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_ReOpen Exp_AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_ReOpen

Торговая система Exp_AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_ReOpen на основе изменения цвета индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с доливками по тренду

Close Profit Loss Close Profit Loss

При достижении заданной прибыли (со знаком "+") или при достижении заданного убытка (со знаком "-") все позиции будут закрыты.