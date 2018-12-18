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AroonOscillator_Histogram_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор AroonOscillator_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора AroonOscillator_Histogram.ex5.
Рис.1. Индикатор AroonOscillator_Histogram_HTF
Close Balance Equity
Закрытие всех позиций по текущему символу при превышении Баланса или Средств над заданными.AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol
Индикатор AnalysisOnBarsJFatlCandle, значения которого умножены на усреднённые объёмы
Exp_AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_ReOpen
Торговая система Exp_AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol_ReOpen на основе изменения цвета индикатора AnalysisOnBarsJFatlCandle_vol с доливками по трендуClose Profit Loss
При достижении заданной прибыли (со знаком "+") или при достижении заданного убытка (со знаком "-") все позиции будут закрыты.