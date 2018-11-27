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Helpercent - эксперт для MetaTrader 4

Sergey Vasilev
Sergey Vasilev

Sergey Vasilev

4.7 (42)
Подписывайтесь на мой telegram-канал "Золотой курс" для получения ежедневных прогнозов, торговых сигналов и аналитики. Ссылка: t.me/golden_course_fx
4 продукта 2 кода 3 темы 24 комментария
Просмотров:
9743
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Helpersent.mq4 (37.1 KB) просмотр
\MQL4\Include\
trade.mqh (45.71 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Предназначен для ручной торговли. Выставляет сделки с указанным риском. Стоплос - обязательный параметр, при помощи которого автоматически определяется направление ордера.

Значения кнопок



Simple Trading Simple Trading

Простая библиотека для MT4, содержащая базовый инструментарий для выполнения торговых операций. Разместите файл "Trade.mqh" в каталоге Include, после чего библиотеку можно использовать, включив её в основной исходный код при помощи #inlcude <Trade.mqh>

IsTesting IsTesting

Защита советника. Ключ на советник, робота можно только протестировать.

scriptOrderLimit scriptOrderLimit

Cкрипт устанавливает лимитный ордер buy или sell. Если текущая (Bid) цена выше (больше) цены, по которой был бронен скрипт,то будет установлен Order BuyLimit." Если текущая (Bid) цена ниже (меньше) цены, по которой был бронен скрипт,то будет установлен Order SellLimit."

ms-Сandle. Индикатор направления свечи, разрывов в котировках ms-Сandle. Индикатор направления свечи, разрывов в котировках

Индикатор определяет направление бара, опираясь не только на цены Open/Close. Также определяются гэпы и разрывы в котировках.