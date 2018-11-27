Простая библиотека для MT4, содержащая базовый инструментарий для выполнения торговых операций. Разместите файл "Trade.mqh" в каталоге Include, после чего библиотеку можно использовать, включив её в основной исходный код при помощи #inlcude <Trade.mqh>

Защита советника. Ключ на советник, робота можно только протестировать.