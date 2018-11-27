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Helpercent - эксперт для MetaTrader 4
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Предназначен для ручной торговли. Выставляет сделки с указанным риском. Стоплос - обязательный параметр, при помощи которого автоматически определяется направление ордера.
Простая библиотека для MT4, содержащая базовый инструментарий для выполнения торговых операций. Разместите файл "Trade.mqh" в каталоге Include, после чего библиотеку можно использовать, включив её в основной исходный код при помощи #inlcude <Trade.mqh>IsTesting
Защита советника. Ключ на советник, робота можно только протестировать.
Cкрипт устанавливает лимитный ордер buy или sell. Если текущая (Bid) цена выше (больше) цены, по которой был бронен скрипт,то будет установлен Order BuyLimit." Если текущая (Bid) цена ниже (меньше) цены, по которой был бронен скрипт,то будет установлен Order SellLimit."ms-Сandle. Индикатор направления свечи, разрывов в котировках
Индикатор определяет направление бара, опираясь не только на цены Open/Close. Также определяются гэпы и разрывы в котировках.