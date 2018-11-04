С помощью этого индикатора будет проще отследить цикличность роста и падения цен между двумя символами





Входные параметры:

Symbol №1 - первый символ для сравнения

- первый символ для сравнения Symbol №2 - второй символ для сравнения



Значения этого индикатора отображают разницу между ценами закрытия и открытия указанных символов







