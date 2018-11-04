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The correlation between symbols - индикатор для MetaTrader 4
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С помощью этого индикатора будет проще отследить цикличность роста и падения цен между двумя символами
Входные параметры:
- Symbol №1 - первый символ для сравнения
- Symbol №2 - второй символ для сравнения
Значения этого индикатора отображают разницу между ценами закрытия и открытия указанных символов
Line_Profit
Линия прибыли.Nerve
Скрипт высчитывает среднюю и взвешенную волатильность инструментов,служит для сравнения волатильности инструментов.Чем выше волатильность-тем опасней инструмент для некоторых видов торговли и наоборот.
Мини Графики MiniChart 0.91-0.92
Мини Графики - удобная вещь для отслеживания старших таймфреймов. :)IsTesting
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