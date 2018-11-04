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Индикаторы

The correlation between symbols - индикатор для MetaTrader 4

Alexandr Sokolov
Alexandr Sokolov

Alexandr Sokolov

2 кода 11 тем 48 комментариев
Просмотров:
8205
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

С помощью этого индикатора будет проще отследить цикличность роста и падения цен между двумя символами


Входные параметры:

  • Symbol №1 - первый символ для сравнения
  • Symbol №2 - второй символ для сравнения


Значения этого индикатора отображают разницу между ценами закрытия и открытия указанных символов



Line_Profit Line_Profit

Линия прибыли.

Nerve Nerve

Скрипт высчитывает среднюю и взвешенную волатильность инструментов,служит для сравнения волатильности инструментов.Чем выше волатильность-тем опасней инструмент для некоторых видов торговли и наоборот.

Мини Графики MiniChart 0.91-0.92 Мини Графики MiniChart 0.91-0.92

Мини Графики - удобная вещь для отслеживания старших таймфреймов. :)

IsTesting IsTesting

Защита советника. Ключ на советник, робота можно только протестировать.