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Line_Profit - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор визуальной линии прибыли в валюте депозита. Работает только при наличии открытых позиций в рынке по символу на котором установлен индикатор. Линию можно двигать мышкой.
Nerve
Скрипт высчитывает среднюю и взвешенную волатильность инструментов,служит для сравнения волатильности инструментов.Чем выше волатильность-тем опасней инструмент для некоторых видов торговли и наоборот.Channel.mq4
Индикатор ценового канала
The correlation between symbols
Этот индикатор помогает найти закономерности движения цены между двумя символами (корреляция)Мини Графики MiniChart 0.91-0.92
Мини Графики - удобная вещь для отслеживания старших таймфреймов. :)