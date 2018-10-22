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Индикаторы

Line_Profit - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
14589
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор визуальной линии прибыли в валюте депозита. Работает только при наличии открытых позиций в рынке по символу на котором установлен индикатор. Линию можно двигать мышкой.


линия прибыли



Nerve Nerve

Скрипт высчитывает среднюю и взвешенную волатильность инструментов,служит для сравнения волатильности инструментов.Чем выше волатильность-тем опасней инструмент для некоторых видов торговли и наоборот.

Channel.mq4 Channel.mq4

Индикатор ценового канала

The correlation between symbols The correlation between symbols

Этот индикатор помогает найти закономерности движения цены между двумя символами (корреляция)

Мини Графики MiniChart 0.91-0.92 Мини Графики MiniChart 0.91-0.92

Мини Графики - удобная вещь для отслеживания старших таймфреймов. :)