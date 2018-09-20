CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Ускоренное закрытие позиций - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
6162
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник рисует на каждой открытой позиции крестик и при нажатии на него позиция закрывается.

В версии Х крестики всегда прижаты к правому краю окна

WriteTicks WriteTicks

Сохранение в файл количества тиков за указанный интервал времени

Аккаунт Инфо Аккаунт Инфо

Скрипт выводит информацию об аккаунте и текущем инструменте.

AutoFiboBuilder AutoFiboBuilder

Советник для автоматического расчета и построения фибо сетки

WeekdayOnDropped WeekdayOnDropped

Скрипт отображает дни недели на том же уровне графика, на который его бросили мышкой.