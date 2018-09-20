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Ускоренное закрытие позиций - эксперт для MetaTrader 4
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Советник рисует на каждой открытой позиции крестик и при нажатии на него позиция закрывается.
В версии Х крестики всегда прижаты к правому краю окна
WriteTicks
Сохранение в файл количества тиков за указанный интервал времениАккаунт Инфо
Скрипт выводит информацию об аккаунте и текущем инструменте.
AutoFiboBuilder
Советник для автоматического расчета и построения фибо сеткиWeekdayOnDropped
Скрипт отображает дни недели на том же уровне графика, на который его бросили мышкой.