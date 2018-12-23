用背景色填充并带 TimeZonePivotsOpenSystem 通道平均线的扩展时区走廊指标。 当所形成的扩展走廊被突破时，该指标提供警报，发送电子邮件和推送通知。

基于 iRSI（RSI）和 iMA（移动平均线，MA）的智能交易系统。