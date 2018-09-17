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Сеть лок ордеров - скрипт для MetaTrader 4
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Лотность ордеров зависит от разности лотов направлений
Пример имеем buy 1лот и sell 2 лота число ордеров сети 10 шаг 5
советник выставит 10 buystop ордеров на расстоянии 5 п между собой лотом 0,1
CurrentInfo
Общая информация по счету: Баланс, Эквити, Просадка, Сумма заработанного.Rainbow Bars 2
Трендовый индикатор силы раскрытия пяти МА относительно друг друга в цветном варианте раскраски свечей
Аккаунт Инфо
Скрипт выводит информацию об аккаунте и текущем инструменте.WriteTicks
Сохранение в файл количества тиков за указанный интервал времени