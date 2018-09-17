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Сеть лок ордеров - скрипт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
4523
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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настройки


Лотность ордеров зависит от разности лотов направлений

Пример имеем buy 1лот и sell 2 лота число ордеров сети 10 шаг 5

советник выставит 10 buystop ордеров на расстоянии 5 п между собой лотом 0,1


CurrentInfo CurrentInfo

Общая информация по счету: Баланс, Эквити, Просадка, Сумма заработанного.

Rainbow Bars 2 Rainbow Bars 2

Трендовый индикатор силы раскрытия пяти МА относительно друг друга в цветном варианте раскраски свечей

Аккаунт Инфо Аккаунт Инфо

Скрипт выводит информацию об аккаунте и текущем инструменте.

WriteTicks WriteTicks

Сохранение в файл количества тиков за указанный интервал времени