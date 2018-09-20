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WriteTicks - скрипт для MetaTrader 4

Maksim Sovenko
Maksim Sovenko

Maksim Sovenko

5 (3)
3 продукта 3 кода 1 тема 71 комментарий
Просмотров:
2284
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Сохранение в файл количества тиков за указанный интервал времени


Аккаунт Инфо Аккаунт Инфо

Скрипт выводит информацию об аккаунте и текущем инструменте.

Сеть лок ордеров Сеть лок ордеров

Скрипт выставляет сеть локовых стоп ордеров через заданное расстояние

Ускоренное закрытие позиций Ускоренное закрытие позиций

Советник рисует на каждой открытой позиции крестик и при нажатии на него позиция закрывается.

AutoFiboBuilder AutoFiboBuilder

Советник для автоматического расчета и построения фибо сетки