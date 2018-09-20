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WriteTicks - скрипт для MetaTrader 4
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- 2284
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Сохранение в файл количества тиков за указанный интервал времени
Аккаунт Инфо
Скрипт выводит информацию об аккаунте и текущем инструменте.Сеть лок ордеров
Скрипт выставляет сеть локовых стоп ордеров через заданное расстояние
Ускоренное закрытие позиций
Советник рисует на каждой открытой позиции крестик и при нажатии на него позиция закрывается.AutoFiboBuilder
Советник для автоматического расчета и построения фибо сетки