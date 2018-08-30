Наконец, создан индикатор, измеряющий деньги на графике.

Зачем он нужен?



Дело в том, что традиционные графики в МТ обычно измеряются в пунктах, и сразу не сообразить сколько это будет в деньгах, когда нужно быстро оценить лот позиции, да ещё если позиций несколько.

Можно же посчитать на калькуляторе?



Можно и в уме, но это не очень удобно, да и обычно трейдеры выставляют лоты «на глазок», а некоторые вообще бывают жахают, не рассчитав предварительно риски для этого объёма.

И что этот индикатор делает?



Индикатор рисует уровни стоимости выше и ниже выбранного нулевого уровня.

Что ещё за уровни стоимости?



Это сумма средств, которая будет потеряна или прибавлена к счёту, если открыть позицию заданным лотом от нулевого уровня.

Что такое нулевой уровень?



По умолчанию индикатор начинает считать от текущей цены, но если ввести цену в параметр zero_price, то он будет считать от этой цены.

Какие ещё у индикатора параметры есть?



grid_step_value – шаг сетки в валюте депозита

lot_size – рабочий лот для виртуальной позиции

lot_divider – поправка для лота (делит объём на это число)

total_levels – сколько уровней вверх и вниз рисовать

zero_price – цена, которая будет использована в качестве нулевого уровня

progression – тип прогрессии (см. далее)

multiplicator – мультипликатор для прогрессии

lines_color – цвет линий сетки

lines_width – толщина линий сетки

lines_style – стиль линий сетки

lines_prices – отображение цены уровней сетки на шкале цен

text_shift_bars – сдвиг текстовых подписей влево/вправо по числу баров

И как этим всем пользоваться?



Выбираем рабочий лот lot_size для будущей позиции, задаём шаг сетки в деньгах grid_step_value, и индикатор показывает уровни, когда позиция будет набирать соответствующую прибыль или убыток (без учёта свопов и комиссий). То есть каждый уровень сетки — это ещё плюс (или минус) заданная сумма денег grid_step_value к позиции. Каждый уровень подписан, таким образом наглядно видно, сколько можно слить или заработать, если цена дойдёт до соответствующего уровня.

Зачем нужен параметр lot_divider?

Для некоторых брокеров с нестандартными контрактами. Например, есть один известный брокер, у которого стоимость пункта в 100000 раз больше положенной. Поэтому нужно это число указать как делитель объёма lot_divider, чтобы ввести поправку к расчётам.

Зачем нужен параметр progression?

По умолчанию индикатор считает прибыль/убыток для одной позиции заданного объёма, а прогрессия позволяет оценить сумму прибылей/убытков. Если делать последовательные доливки на каждом уровне сетки, это помогает быстро оценить общую глубину просадки для серии усредняющих позиций или общую прибыль для пирамидинга.

И какие тут есть прогрессии?

nonе – без прогрессий

equal – позиции равного объёма

linear – объёмы растут линейно в виде натурального ряда

fibo – объёмы растут по числам Фибоначчи

martin – геометрическая прогрессия с мультипликатором multiplicator

А какие сигналы даёт индикатор?

Никаких сигналов он не даёт, он нужен для быстрой оперативной оценки рисков перед открытием позиции.

Как оценить риски для уже открытых позиций?

Для этого можно воспользоваться другим индикатором: Smart-Calculator.

И как это выглядит?





