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VisualStrategy - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор предназначен для визуализации торговых стратегий на истории.
Для этого в процедуре int Figura необходимо задать условия для покупки и продажи.
//+------------------------------------------------------------------+ //|Сondition of opening an order | //|Here you need to change the conditions for your strategy | //+------------------------------------------------------------------+ int Figura(int bar) { //condition of sell opening if(iRSI(NULL,0,7,PRICE_CLOSE,bar)>80 && iRSI(NULL,0,7,PRICE_CLOSE,bar+1)<80) { return(-1); } //condition of buy opening if(iRSI(NULL,0,7,PRICE_CLOSE,bar)<20 && iRSI(NULL,0,7,PRICE_CLOSE,bar+1)>20) { return(1); } return(0); }
И в процедуре int CloseFigura задать условия закрытия.
//+------------------------------------------------------------------+ //|closing order condition | //|Here you need to change the conditions for your strategy | //+------------------------------------------------------------------+ int CloseFigura(int bar) { //----------------------------------------- анализ фигур //Sell if(iRSI(NULL,0,7,PRICE_CLOSE,bar)<25 && iRSI(NULL,0,7,PRICE_CLOSE,bar+1)>25) { return(1); } //Buy if(iRSI(NULL,0,7,PRICE_CLOSE,bar)>75 && iRSI(NULL,0,7,PRICE_CLOSE,bar+1)<75) { return(-1); } return(0); }
В результате на графике отобразятся сделки по указанной торговой стратегии и общий профит в пунктах.
Money-Meter
Наконец, создан индикатор, измеряющий деньги на графике.Stochastics Multi not delayed Step Stoch
На всех периодах и символах показывает в одном окне движение стохастиков М1, М5, М15, М30, Н1, Н4 каждую минуту.
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