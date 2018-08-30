Индикатор предназначен для визуализации торговых стратегий на истории.

Для этого в процедуре int Figura необходимо задать условия для покупки и продажи.

int Figura( int bar) { if ( iRSI ( NULL , 0 , 7 , PRICE_CLOSE ,bar)> 80 && iRSI ( NULL , 0 , 7 , PRICE_CLOSE ,bar+ 1 )< 80 ) { return (- 1 ); } if ( iRSI ( NULL , 0 , 7 , PRICE_CLOSE ,bar)< 20 && iRSI ( NULL , 0 , 7 , PRICE_CLOSE ,bar+ 1 )> 20 ) { return ( 1 ); } return ( 0 ); }

И в процедуре int CloseFigura задать условия закрытия.

int CloseFigura( int bar) { if ( iRSI ( NULL , 0 , 7 , PRICE_CLOSE ,bar)< 25 && iRSI ( NULL , 0 , 7 , PRICE_CLOSE ,bar+ 1 )> 25 ) { return ( 1 ); } if ( iRSI ( NULL , 0 , 7 , PRICE_CLOSE ,bar)> 75 && iRSI ( NULL , 0 , 7 , PRICE_CLOSE ,bar+ 1 )< 75 ) { return (- 1 ); } return ( 0 ); }

В результате на графике отобразятся сделки по указанной торговой стратегии и общий профит в пунктах.



