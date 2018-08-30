CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

VisualStrategy - индикатор для MetaTrader 4

Maksim Sovenko
Maksim Sovenko

Maksim Sovenko

5 (3)
3 продукта 3 кода 1 тема 71 комментарий
Просмотров:
11181
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор предназначен для визуализации торговых стратегий на истории.

Для этого в процедуре int Figura необходимо задать условия для покупки и продажи.

//+------------------------------------------------------------------+
//|Сondition of opening an order                                     |
//|Here you need to change the conditions for your strategy          |
//+------------------------------------------------------------------+
int Figura(int bar)
  {
   //condition of sell opening
   if(iRSI(NULL,0,7,PRICE_CLOSE,bar)>80 && iRSI(NULL,0,7,PRICE_CLOSE,bar+1)<80)
     {
      return(-1);
     }
   //condition of buy opening  
   if(iRSI(NULL,0,7,PRICE_CLOSE,bar)<20 && iRSI(NULL,0,7,PRICE_CLOSE,bar+1)>20)
     {
      return(1);
     }
   return(0);
  }

И в процедуре int CloseFigura задать условия закрытия.

//+------------------------------------------------------------------+  
//|closing order condition                                           |
//|Here you need to change the conditions for your strategy          |
//+------------------------------------------------------------------+
int CloseFigura(int bar)
  {
//----------------------------------------- анализ фигур
   //Sell
   if(iRSI(NULL,0,7,PRICE_CLOSE,bar)<25 && iRSI(NULL,0,7,PRICE_CLOSE,bar+1)>25)
     {
      return(1);
     }
   //Buy
   if(iRSI(NULL,0,7,PRICE_CLOSE,bar)>75 && iRSI(NULL,0,7,PRICE_CLOSE,bar+1)<75)
     {
      return(-1);
     }
   return(0);
  }  

В результате на графике отобразятся сделки по указанной торговой стратегии и общий профит в пунктах.

Визуализация

Money-Meter Money-Meter

Наконец, создан индикатор, измеряющий деньги на графике.

Stochastics Multi not delayed Step Stoch Stochastics Multi not delayed Step Stoch

На всех периодах и символах показывает в одном окне движение стохастиков М1, М5, М15, М30, Н1, Н4 каждую минуту.

Gravity expert Gravity expert

Советник на притяжение цены к целым уровням

DMI Index DMI Index

Detrend Moving Average Index