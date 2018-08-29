Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Stochastics Multi not delayed Step Stoch - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8887
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
This indicator is a trader's tool. It shows the movement of stochastics on all periods and symbols: М1, М5, М15, М30, Н1, Н4 every minute (the time scale from the current to -240 minutes, i.e. tha last 4 hours).
Step_Stoch overcomes the disadvantage of stochastic indicators - lagging. For example, a rise after a fall on H1 (or M30) after can be seen on a usual stochastic after 60 minutes for H1 or after 30 minutes on M30. This indicator displays this information in a minute, allowing you to obtain a better result.
You can see all stochastics combined together and analyze their movement to make optimal trading decisions without delays, which earlier could lead to loss of profit when closing deals or to a late opening, when the possibility of profit (large part of it) is already lost. Step_Stoch lines help you see the beginning of the trend reversal process faster.
The indicator automatically adjusts to 4 and 5-digit quotes, Screen DPI, the time scale of the chart.Input Values
- KPeriod, DPeriod, Slowing, Mode_, - standard Stochastic parameters.
- ColorBack - background color. The colors of the stochastic lines can be changed on the tab.
IMPORTANT: The code was written in the fastest way, was not "tidied up", and is not updated with new builds of Meta Trader 4. Therefore, the screenshots here may differ from the view in future build MT4.
You have to adapt the code when you update the terminal.
---------------------RU
Этот индикатор - инструмент трейдера. На всех периодах и символах показывает движение стохастиков М1, М5, М15, М30, Н1, Н4 каждую минуту (шкала времени от текущей до -240 минуты, - это последние 4 часа).
В Step_Stoch устранён недостаток стохастиков - запаздывание. Например, то что Н1 (или М30) после подьёма начал падать, на обычном стохастике Н1 Вы увидите через 60 минут, на М30 через 30 минут. Здесь Вы увидите это через минуту и можете действовать в более выгодной позиции и получить лучший результат.
Вы видите все стохастики совмещёнными вместе и можете анализировать их движение для принятия оптимальных торговых решений без запаздывания, которое раньше приводило к существенной потере достигнутого профита при закрытии сделки, или к позднему открытию, когда начальная часть (обычно значительная) возможного профита уже потеряна. По линиям стохастиков Step_Stoch вы увидите быстрее всех начало процесса перемены текущего тренда.
Индикатор автоматически адаптируется к 4 и 5-значному МТ4, Screen DPI, к временной шкале графика.
Входные параметры
- KPeriod, DPeriod, Slowing, Mode_, - стандартные, для всех стохастиков.
- ColorBack - цвет фона. Цвета линий стохастиков можно менять на вкладке.
- ColorText - цвет текста.
ВАЖНО: Код был написан самым быстрым способом, не "причесывался", и не обновляется при новых build Meta Trader 4. Поэтому, возможны отличия скриншотов здесь от вида в будущих build MT4.
Вы должны адаптировать код при обновлениях терминала.
Вид (скриншот) индикатора при белом фоне графика
Скриншот входных параметров
Вид (скриншот) индикатора при чёрном фоне графика (GIF-анимация)
Советник выставляет всем открытым позициям по всем инструментам SL и TPDynamicArrayMagic
Динамичный массив идентификаторов (magic).
Наконец, создан индикатор, измеряющий деньги на графике.VisualStrategy
Визуализация торговой стратегии на графике