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Morning Flat Alerts - индикатор для MetaTrader 4
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Yurij Izyumovскромный вебмастер
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Доработанный индикатор Morning Flat, в который добавлен еще один уровень Фибоначчи, а также звуковые оповещения о пересечении обоих целевых уровней, заданных в настройках, и уровня ночного флета.
Индикатор в момент окончания ночи строит канал ночного флета, а также по два ценовых уровня Фибоначчи вверх и вниз. Данные уровни можно считать как целевыми, так и часто разворотными.
Самый оптимальный для наблюдения таймфрейм M15, но работает он на любом таймфрейме до H4. Более расширенная версия работы с уровнями Фибоначчи в индикаторе - Horizontal Channel Alert with Custom Fibo.
Настройки индикатора
- StartHour - время начала ночного флета;
- EndHour - время окончания ночного флета;
- Target level 1 by Fibo - целевой уровень №1 по Фибоначчи от ночного флета;
- Target level 2 by Fibo - целевой уровень №2 по Фибоначчи от ночного флета;
- Alert crossing Target Level - включение уведомлений о пересечении целевых уровней;
- Alert crossing Flat Level - включение уведомлений о пересечении канала ночного флета;
- UpColor - цвет верхней границы канала ночного флета;
- DnColor - цвет нижней границы канала ночного флета;
- TargetUpColor - цвет верхних целевых уровней;
- TargetDnColor - цвет нижних целевых уровней.
Если вам понадобится поставить оповещения на любой другой индикатор - обращайтесь.
Функция перехода на летнее время. Если время летнее, возвращает 1, если зимнее - то 0.3 EMA Levels
Три горизонтальных линии по 200й средней (EMA) периодов с периодами H1, H4, D1.
Динамичный массив идентификаторов (magic).Установка стопов
Советник выставляет всем открытым позициям по всем инструментам SL и TP