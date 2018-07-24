CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Morning Flat Alerts - индикатор для MetaTrader 4

Scriptong
Опубликовал:
Yurij Izyumov
Yurij Izyumov

Yurij Izyumov

3.9 (45)
скромный вебмастер
29 продуктов 30 кодов 49 тем 505 комментариев
Просмотров:
11909
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Доработанный индикатор Morning Flat, в который добавлен еще один уровень Фибоначчи, а также звуковые оповещения о пересечении обоих целевых уровней, заданных в настройках, и уровня ночного флета.

Индикатор в момент окончания ночи строит канал ночного флета, а также по два ценовых уровня Фибоначчи вверх и вниз. Данные уровни можно считать как целевыми, так и часто разворотными.

Самый оптимальный для наблюдения таймфрейм M15, но работает он на любом таймфрейме до H4. Более расширенная версия работы с уровнями Фибоначчи в индикаторе - Horizontal Channel Alert with Custom Fibo.


Настройки индикатора

  • StartHour - время начала ночного флета;
  • EndHour - время окончания ночного флета;
  • Target level 1 by Fibo - целевой уровень №1 по Фибоначчи от ночного флета;
  • Target level 2 by Fibo - целевой уровень №2 по Фибоначчи от ночного флета;
  • Alert crossing Target Level - включение уведомлений о пересечении целевых уровней;
  • Alert crossing Flat Level - включение уведомлений о пересечении канала ночного флета;
  • UpColor - цвет верхней границы канала ночного флета;
  • DnColor - цвет нижней границы канала ночного флета;
  • TargetUpColor - цвет верхних целевых уровней;
  • TargetDnColor - цвет нижних целевых уровней.

Если вам понадобится поставить оповещения на любой другой индикатор - обращайтесь.

Daylight Saving Time Daylight Saving Time

Функция перехода на летнее время. Если время летнее, возвращает 1, если зимнее - то 0.

3 EMA Levels 3 EMA Levels

Три горизонтальных линии по 200й средней (EMA) периодов с периодами H1, H4, D1.

DynamicArrayMagic DynamicArrayMagic

Динамичный массив идентификаторов (magic).

Установка стопов Установка стопов

Советник выставляет всем открытым позициям по всем инструментам SL и TP