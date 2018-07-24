Доработанный индикатор Morning Flat, в который добавлен еще один уровень Фибоначчи, а также звуковые оповещения о пересечении обоих целевых уровней, заданных в настройках, и уровня ночного флета.

Индикатор в момент окончания ночи строит канал ночного флета, а также по два ценовых уровня Фибоначчи вверх и вниз. Данные уровни можно считать как целевыми, так и часто разворотными.

Самый оптимальный для наблюдения таймфрейм M15, но работает он на любом таймфрейме до H4. Более расширенная версия работы с уровнями Фибоначчи в индикаторе - Horizontal Channel Alert with Custom Fibo.





Настройки индикатора

StartHour - время начала ночного флета;

- время начала ночного флета; EndHour - время окончания ночного флета;

- время окончания ночного флета; Target level 1 by Fibo - целевой уровень №1 по Фибоначчи от ночного флета;

- целевой уровень №1 по Фибоначчи от ночного флета; Target level 2 by Fibo - целевой уровень №2 по Фибоначчи от ночного флета;

- целевой уровень №2 по Фибоначчи от ночного флета; Alert crossing Target Level - включение уведомлений о пересечении целевых уровней;

- включение уведомлений о пересечении целевых уровней; Alert crossing Flat Level - включение уведомлений о пересечении канала ночного флета;

- включение уведомлений о пересечении канала ночного флета; UpColor - цвет верхней границы канала ночного флета;

- цвет верхней границы канала ночного флета; DnColor - цвет нижней границы канала ночного флета;

- цвет нижней границы канала ночного флета; TargetUpColor - цвет верхних целевых уровней;

- цвет верхних целевых уровней; TargetDnColor - цвет нижних целевых уровней.

Если вам понадобится поставить оповещения на любой другой индикатор - обращайтесь.