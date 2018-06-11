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TrueSort_1100 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2135
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来源: MaxBau。
MQL5 代码作者: Vladimir Karputov。
智能交易系统将比较五条移动平均线的值 (周期 10,20,50,100 和 200)。 当所有五条指标线排列成一个在另一个之上时:
- MA(10) > MA(20) > MA(50) > MA(100) > MA(200) - 我们得到一个开多头仓位的信号,
如果指标是一个在另一个之下:
- MA(10) < MA(20) < MA(50) < MA(100) < MA(200) - 我们得到一个开空头仓位的信号。
另外检查 ADX 指标的值: 如果 ADX 低于20，则忽略买入和卖出开仓信号。
EA 已经在两个时间帧 "H1" 和 "D1" 中进行了测试。 H1 上使用了以下设置: 止损 = 30, 止盈 = 90。 D1 上的设置: 止损 = 50, 止盈 = 150。
EURJPY,H1 止损 30 止盈 90:
USDJPY,H1 止损 30 止盈 90:
EURGPB,D1 止损 50 止盈 150:
EURUSD,D1 止损 50 止盈 150:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20492
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