思路来源: MaxBau。

MQL5 代码作者: Vladimir Karputov。

智能交易系统将比较五条移动平均线的值 (周期 10,20,50,100 和 200)。 当所有五条指标线排列成一个在另一个之上时:

MA(10) > MA(20) > MA(50) > MA(100) > MA(200) - 我们得到一个开多头仓位的信号,

如果指标是一个在另一个之下:

MA(10) < MA(20) < MA(50) < MA(100) < MA(200) - 我们得到一个开空头仓位的信号。

另外检查 ADX 指标的值: 如果 ADX 低于20，则忽略买入和卖出开仓信号。

EA 已经在两个时间帧 "H1" 和 "D1" 中进行了测试。 H1 上使用了以下设置: 止损 = 30, 止盈 = 90。 D1 上的设置: 止损 = 50, 止盈 = 150。

EURJPY,H1 止损 30 止盈 90:





USDJPY,H1 止损 30 止盈 90:





EURGPB,D1 止损 50 止盈 150:





EURUSD,D1 止损 50 止盈 150: