Утилита Graphics editor MT4 предназначена для создания и редактирования графических объектов типа:

OBJ_BUTTON;

OBJ_LABEL;

OBJ_EDIT;

OBJ_RECTANGLE_LABEL.

Удобный и интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро и эффективно редактировать основные параметры графических объектов и сразу же видеть результат изменений.





Входные параметры

Languages - русский/английский;

- русский/английский; base_corner - угол привязки создаваемых объектов;

- угол привязки создаваемых объектов; fonts - шрифты;

- шрифты; name_object - имя объекта;

- имя объекта; file_name - имя файла для хранения информации об объектах;

- имя файла для хранения информации об объектах; x_dist_new_object - начальные координаты по оси Х вновь созданного объекта;

- начальные координаты по оси Х вновь созданного объекта; у_dist_new_object - начальные координаты по оси У вновь созданного объекта.

Перед началом работы необходимо во входных параметрах выбрать угол привязки создаваемых объектов. Нельзя менять угол привязки в процессе работы.

Графические объекты создаются с параметрами по умолчанию. Для удобства пользователя видны только те поля ввода, которые доступны для редактирования выбранного объекта. Если объект не выделен, то все поля ввода скрыты.

Для корректного отображения символов при создании графических объектов желательно наличие шрифтов Wingdings, Wingdings 2, Wingdings 3, Webdings на вашем компьютере. Отсутствие шрифтов не критично, но ограничит ваши творческие возможности. В дополнение к шрифтам во входных параметрах можно выбрать еще один из 204 шрифтов.

Для хранения информации об объектах в папке Files создаются два файла типа CSV и TXT. В текстовом файле находятся сформированные редактором вызовы функций для создания графических объектов. Имена функций и порядок передачи параметров соответствуют примерам в Документации MQL4: OBJ_BUTTON, OBJ_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.





Пример записи в текстовом файле