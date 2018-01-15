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Индикаторы

Reversal_mt4 - индикатор для MetaTrader 4

Sergey Vradiy
Опубликовал:
Sergey Vradiy
Sergey Vradiy

Sergey Vradiy

4 кода 10 тем 647 комментариев
Просмотров:
18602
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Версия индикатора для терминала MetaTrader 4.


Описание индикатора

Суть алгоритма - поиск локального максимума или минимума на заданном числе закрывшихся свечей, начиная от предыдущей, после достижения которого свеча закрылась со сменой тенденции. Например, свеча показывает максимальное значение в указанном интервале, а затем закрывается как медвежья. С открытием новой свечи следует продавать. Аналогично сигнал на покупку: свеча показывает локальный минимум, а затем закрывается как бычья. На открытии новой свечи следует покупать.


Настройки

  • Interval - число баров для поиска локального максимума или минимума;
  • Send_Email - отправлять ли сигнал на открытие позиции на электронную почту.

Пример работы индикатора:

Specnaz 2.3 Specnaz 2.3

Стратегия для боковых движений, с защитой при выходе в тренд.

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Безындикаторный эксперт откладывает сетку из ордеров на пробой уровней выше и ниже текущей цены.

Three Point Arbitrage Three Point Arbitrage

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Graphics editor MT4 Graphics editor MT4

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