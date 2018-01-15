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Reversal_mt4 - индикатор для MetaTrader 4
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Версия индикатора для терминала MetaTrader 4.
Описание индикатора
Суть алгоритма - поиск локального максимума или минимума на заданном числе закрывшихся свечей, начиная от предыдущей, после достижения которого свеча закрылась со сменой тенденции. Например, свеча показывает максимальное значение в указанном интервале, а затем закрывается как медвежья. С открытием новой свечи следует продавать. Аналогично сигнал на покупку: свеча показывает локальный минимум, а затем закрывается как бычья. На открытии новой свечи следует покупать.
Настройки
- Interval - число баров для поиска локального максимума или минимума;
- Send_Email - отправлять ли сигнал на открытие позиции на электронную почту.
Пример работы индикатора:
Стратегия для боковых движений, с защитой при выходе в тренд.Ten - эксперт для Metatrader 4
Безындикаторный эксперт откладывает сетку из ордеров на пробой уровней выше и ниже текущей цены.
Робот из статьи "Треугольный арбитраж" (https://www.mql5.com/ru/articles/3150). Выкладываю код для MetaTrader 4 "как есть".Graphics editor MT4
Графический редактор - утилита для создания и редактирования графических объектов.