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Specnaz 2.3 - эксперт для MetaTrader 4
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После исследований нескольких версий стратегии Спецназ от Александра Кононова, мною были добавлены алгоритмы балансировки цепочек при значительном смещении цены в сторону слабой цепочки, алгоритм запрета и разрешения на закрытие цепочек.
- dly - параметр, определяющий расстояние в пунктах от цены закрытия цепочки с прибылью до цены, при которой откроется балансирующие сделки;
- flat - параметр, определяющий расстояние в пунктах от цены потенциального закрытия цепочки с прибылью до цены, при которой будет дано разрешение на закрытие сделок с прибылью.
После данной доработки появилась возможность использовать стратегию на различных валютных парах (не только EURUSD, как в оригинале), а так же увеличилась надежность в периоды изменения характера движения цены.
Рекомендую производить тесты и оптимизацию поквартально, на 5-6 валютных парах. Стабильные результаты возможно получить при совмещении данной стратегии с трендовыми стратегиями и хорошей диверсификации по валютным парам.
P.S. Советник вложен в ознакомительных и исследовательских целях. Не применяйте на реальных счетах! Если после ознакомления есть уверенность в использовании на реальном счете, предварительно напишите в личку.
Безындикаторный эксперт откладывает сетку из ордеров на пробой уровней выше и ниже текущей цены.Анализатор торговой истории для MetaTrader 4
История сделок из CSV в MetaTrader 4.
Индикатор отображает сигналы на открытие сделки по торговой системе "Разворот".Three Point Arbitrage
Робот из статьи "Треугольный арбитраж" (https://www.mql5.com/ru/articles/3150). Выкладываю код для MetaTrader 4 "как есть".