После исследований нескольких версий стратегии Спецназ от Александра Кононова, мною были добавлены алгоритмы балансировки цепочек при значительном смещении цены в сторону слабой цепочки, алгоритм запрета и разрешения на закрытие цепочек.

dly - параметр, определяющий расстояние в пунктах от цены закрытия цепочки с прибылью до цены, при которой откроется балансирующие сделки;

- параметр, определяющий расстояние в пунктах от цены закрытия цепочки с прибылью до цены, при которой откроется балансирующие сделки; flat - параметр, определяющий расстояние в пунктах от цены потенциального закрытия цепочки с прибылью до цены, при которой будет дано разрешение на закрытие сделок с прибылью.

После данной доработки появилась возможность использовать стратегию на различных валютных парах (не только EURUSD, как в оригинале), а так же увеличилась надежность в периоды изменения характера движения цены.

Рекомендую производить тесты и оптимизацию поквартально, на 5-6 валютных парах. Стабильные результаты возможно получить при совмещении данной стратегии с трендовыми стратегиями и хорошей диверсификации по валютным парам.

P.S. Советник вложен в ознакомительных и исследовательских целях. Не применяйте на реальных счетах! Если после ознакомления есть уверенность в использовании на реальном счете, предварительно напишите в личку.