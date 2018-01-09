Советник основан на сетке стоп-ордеров, которые откладываются выше и ниже текущей цены. Чтобы сетка была создана, нужно, чтобы не было ни одного открытого или отложенного ордера. Если есть хоть один отложенный ордер или открытая позиция, сетка создана не будет, чтобы не создавать путаницы.

Максимальное число ордеров каждого типа (на покупку и на продажу) указывается во внешних параметрах. После того как ордер сработал, он сопровождается трейлинг-стопом. В конце дня все ордера, которые не успели сработать, удаляются. Ордера, которые открыты, продолжают сопровождаться трейлинг-стопом.

Название советника означает "десятка". По умолчанию именно столько ордеров в сумме составляют сетку.





Параметры