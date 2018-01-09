CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Ten - эксперт для Metatrader 4 - эксперт для MetaTrader 4

Sergey Vradiy
Опубликовал:
Sergey Vradiy
Sergey Vradiy

Sergey Vradiy

4 кода 10 тем 647 комментариев
Просмотров:
10504
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник основан на сетке стоп-ордеров, которые откладываются выше и ниже текущей цены. Чтобы сетка была создана, нужно, чтобы не было ни одного открытого или отложенного ордера. Если есть хоть один отложенный ордер или открытая позиция, сетка создана не будет, чтобы не создавать путаницы.

Максимальное число ордеров каждого типа (на покупку и на продажу) указывается во внешних параметрах. После того как ордер сработал, он сопровождается трейлинг-стопом. В конце дня все ордера, которые не успели сработать, удаляются. Ордера, которые открыты, продолжают сопровождаться трейлинг-стопом.

Название советника означает "десятка". По умолчанию именно столько ордеров в сумме составляют сетку.


Параметры

  • Stoploss - стоп-лосс;
  • Takeprofit - тейк-профит;
  • TrailingStop - расстояние от уровня открытия позиции, где включается трейлинг-стоп;
  • TrailingGap - шаг изменения трейлинг-стопа;
  • PriceOffset - на каком расстоянии от текущей цены начинать откладывать сетку;
  • Interval - расстояние между соседними отложенными ордерами;
  • OrdersLimit - максимальное число ордеров каждого типа;
  • BalanceRiskPercent - размер лота в % от баланса.

Анализатор торговой истории для MetaTrader 4 Анализатор торговой истории для MetaTrader 4

История сделок из CSV в MetaTrader 4.

refreshchart_and_tiks refreshchart_and_tiks

Скрипт для обновления и эмуляции тиков на синтетических (автономных) графиках.

Specnaz 2.3 Specnaz 2.3

Стратегия для боковых движений, с защитой при выходе в тренд.

Reversal_mt4 Reversal_mt4

Индикатор отображает сигналы на открытие сделки по торговой системе "Разворот".