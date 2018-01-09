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Ten - эксперт для Metatrader 4 - эксперт для MetaTrader 4
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Советник основан на сетке стоп-ордеров, которые откладываются выше и ниже текущей цены. Чтобы сетка была создана, нужно, чтобы не было ни одного открытого или отложенного ордера. Если есть хоть один отложенный ордер или открытая позиция, сетка создана не будет, чтобы не создавать путаницы.
Максимальное число ордеров каждого типа (на покупку и на продажу) указывается во внешних параметрах. После того как ордер сработал, он сопровождается трейлинг-стопом. В конце дня все ордера, которые не успели сработать, удаляются. Ордера, которые открыты, продолжают сопровождаться трейлинг-стопом.
Название советника означает "десятка". По умолчанию именно столько ордеров в сумме составляют сетку.
Параметры
- Stoploss - стоп-лосс;
- Takeprofit - тейк-профит;
- TrailingStop - расстояние от уровня открытия позиции, где включается трейлинг-стоп;
- TrailingGap - шаг изменения трейлинг-стопа;
- PriceOffset - на каком расстоянии от текущей цены начинать откладывать сетку;
- Interval - расстояние между соседними отложенными ордерами;
- OrdersLimit - максимальное число ордеров каждого типа;
- BalanceRiskPercent - размер лота в % от баланса.
История сделок из CSV в MetaTrader 4.refreshchart_and_tiks
Скрипт для обновления и эмуляции тиков на синтетических (автономных) графиках.
Стратегия для боковых движений, с защитой при выходе в тренд.Reversal_mt4
Индикатор отображает сигналы на открытие сделки по торговой системе "Разворот".