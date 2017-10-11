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Infopanel - индикатор для MetaTrader 4
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Пример создания простого и быстрого меню с поддержкой нескольких языков.
В примере выводится информация о цене, времени до следующего бара, балансе счета, количестве ордеров.
Данный пример можно использовать в качестве шаблона для создания своих разработок.
Минус данного метода при добавлении, удалении или редактировании объектов необходимо пересчитывать координаты расположения объектов.
В новой версии учел некоторые ошибки и пожелания.
Советник не использует индикаторы, логика работы основана на математических вычислениях относительно находящихся ордеров в рынке. Использует рыночные и отложенные ордера.Hodrick Prescott MA
Цифровая скользящая средняя, построенная на варианте использования фильтра Ходрика-Прескотта.
Советник выставляет тейк профит всем ордерам от точки их суммарного безубытка.TF Switcher
Горячие клавиши для переключения таймфреймов.