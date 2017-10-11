Пример создания простого и быстрого меню с поддержкой нескольких языков.

В примере выводится информация о цене, времени до следующего бара, балансе счета, количестве ордеров.

Данный пример можно использовать в качестве шаблона для создания своих разработок.

Минус данного метода при добавлении, удалении или редактировании объектов необходимо пересчитывать координаты расположения объектов.

В новой версии учел некоторые ошибки и пожелания.