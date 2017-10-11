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Индикаторы

Infopanel - индикатор для MetaTrader 4

Vitaly Gorbunov
Vitaly Gorbunov

Vitaly Gorbunov

1 код 103 комментария
Просмотров:
8865
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Пример создания простого и быстрого меню с поддержкой нескольких языков.

В примере выводится информация о цене, времени до следующего бара, балансе счета, количестве ордеров.

Данный пример можно использовать в качестве шаблона для создания своих разработок.

Минус данного метода при добавлении, удалении или редактировании объектов необходимо пересчитывать координаты расположения объектов.

В новой версии учел некоторые ошибки и пожелания.

Xarax Xarax

Советник не использует индикаторы, логика работы основана на математических вычислениях относительно находящихся ордеров в рынке. Использует рыночные и отложенные ордера.

Hodrick Prescott MA Hodrick Prescott MA

Цифровая скользящая средняя, построенная на варианте использования фильтра Ходрика-Прескотта.

cm_TP_NL cm_TP_NL

Советник выставляет тейк профит всем ордерам от точки их суммарного безубытка.

TF Switcher TF Switcher

Горячие клавиши для переключения таймфреймов.