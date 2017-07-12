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EA_OsMA - эксперт для MetaTrader 4
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Описание торговой стратегии
Советник открывает ордера после полностью сформировавшихся свечей, так как индикатор постоянно переписывается. Закрытие ордеров происходит при появлении противоположного сигнала индикатора. Также в советнике есть функции StopLoss, TakeProfit и безубыток.
Внешние параметры
Параметры советника:
- FixLot - количество лотов открываемого ордера;
- StopLoss - устанавливается от цены открытия ордера, (измеряется в пунктах, 0 - не используется);
- TakeProfit - устанавливается от цены открытия ордера, (измеряется в пунктах, 0 - не используется);
- BreakEven - безубыток устанавливается на цену открытия ордера, после прохождения ценой необходимого расстояния, измеряется в пунктах (0 - не используется);
- Magic - идентификатор советника, чтобы советник отличал свои ордера от чужих;
- ContinueTrading - продолжение торговли, если ордер закрылся по StopLoss или TakeProfit, значение Yes - советник открывает ордер в соответствии с индикатором, No - советник ждет противоположного сигнала индикатора.
Параметры индикатора:
- TimeFrames - период времени графика для расчета индикатора;
- FastEMA - период усреднения для вычисления быстрой скользящей средней;
- SlowEMA - период усреднения для вычисления медленной скользящей средней;
- MACDSMA - период усреднения для вычисления сигнальной линии;
- CalcPrice - используемая цена.
Правила входа и выхода
Условия для открытия ордера на покупку.
Условия для открытия ордера на продажу.
Советник можно использовать на любых валютных парах и таймфремах. Чтобы добиться прибыльных показателей, рекомендуется оптимизировать советник в тестере стратегий.
Скользящая средняя, усредненная по нескольким МА.Pending Orders Master
Мастер выставления отложенных ордеров.
Эксперт предназначен для записи тиковых котировок в текстовом (CSV) и бинарном (BIN) форматах. Файлы записываются в папку MQL4\Files.Скрипты выставления стопа и профита мышью
Скрипты устанавливают стоп лосс или тейк профит на ту цену, куда их переместили. При этом скрипт показывает, какую прибыль или убыток мы понесем при закрытии этих ордеров.