Эксперт предназначен для записи тиковых котировок в текстовом (CSV) и бинарном (BIN) форматах. Файлы записываются в папку MQL4\Files.

Скрипты устанавливают стоп лосс или тейк профит на ту цену, куда их переместили. При этом скрипт показывает, какую прибыль или убыток мы понесем при закрытии этих ордеров.