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Советники

Пин Бар, реализованный через классы - эксперт для MetaTrader 4

Павел Власов
Опубликовал:
Alexandr Statsenko
Alexandr Statsenko

Alexandr Statsenko

5 (3)
Студент, люблю программировать, подрабатываю написанием ботов, чтобы накопить достаточно денег и запустить прибыльного бота для которого нужен большой капитал.
2 кода 1 комментарий
Просмотров:
7905
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Реальный автор: Павел Власов

Советник открывает отложенный ордер, когда заданное количество ордеров имеют одинаковое направление, разность последних двух свечей удовлетворяет заданному параметру и цена ушла на определенное количество пунктов назад. Если в настройках указано открывать по Low/High, то отложенный sell ордер откроется на цене Low текущего бара, а buy ордер - на цене High. Если в настройках указано открывать "По части свечи", то бот рассчитает разницу между ценами Open[0] и High/Low текущего дня, затем поставит ордер в нужной части этого диапазона, задаваемого в процентах. Например если указать 50%, то на середине этого промежутка.

Имеются дополнительные функции, не относящиеся к стратегии:

  1. Безубыток;
  2. Вывод настроек в левой части экрана, реализован через создание объекта типа label;
  3. Вывод количества ордеров и прибыть в правую часть экрана, реализован так же через label, а расчет идет через методы класса;
  4. Динамический лот.

Вот так это выглядит:


Входные параметры

  • Магик (ID ордеров текущего бота);
  • Проскальзывание;
  • Таймфрейм (в минутах);
  • Ограничение по количеству текущих ордеров;
  • Время отдыха в минутах после открытия ордера;
  • Режим расчета лота;
  • Лот либо процент от депозита;
  • Режим работы безубытка;
  • Профит при котором начинать действовать;
  • Работа с Пин Баром;
  • Тейкпрофит в пипсах;
  • Стоплосс в пипсах;
  • Разница между High/Low;
  • Расстояние от High/Low в текущей свече;
  • Количество баров подряд одного цвета.
Доработанный Пин Бар Доработанный Пин Бар

Одна из реализация Пин бара с добавлением безубытка и динамического лота.

MACD Histogram MACD Histogram

Оригинальный индикатор MACD, включающий MACD линию, Сигнальную линию и Гистограмму схождения расхождения упомянутых линий.

Limit orders Pro Limit orders Pro

Скрипт управления лимитными ордерами - массовое выставление, модификация и удаление ордеров.

EA Three Candles EA Three Candles

Безындикаторный советник, работающий по паттерну "Три свечи".