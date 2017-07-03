Реальный автор: Павел Власов

Советник открывает отложенный ордер, когда заданное количество ордеров имеют одинаковое направление, разность последних двух свечей удовлетворяет заданному параметру и цена ушла на определенное количество пунктов назад. Если в настройках указано открывать по Low/High, то отложенный sell ордер откроется на цене Low текущего бара, а buy ордер - на цене High. Если в настройках указано открывать "По части свечи", то бот рассчитает разницу между ценами Open[0] и High/Low текущего дня, затем поставит ордер в нужной части этого диапазона, задаваемого в процентах. Например если указать 50%, то на середине этого промежутка.

Имеются дополнительные функции, не относящиеся к стратегии:

Безубыток; Вывод настроек в левой части экрана, реализован через создание объекта типа label; Вывод количества ордеров и прибыть в правую часть экрана, реализован так же через label, а расчет идет через методы класса; Динамический лот.

Вот так это выглядит:





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