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Пин Бар, реализованный через классы - эксперт для MetaTrader 4
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Alexandr StatsenkoСтудент, люблю программировать, подрабатываю написанием ботов, чтобы накопить достаточно денег и запустить прибыльного бота для которого нужен большой капитал.
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Реальный автор: Павел Власов
Советник открывает отложенный ордер, когда заданное количество ордеров имеют одинаковое направление, разность последних двух свечей удовлетворяет заданному параметру и цена ушла на определенное количество пунктов назад. Если в настройках указано открывать по Low/High, то отложенный sell ордер откроется на цене Low текущего бара, а buy ордер - на цене High. Если в настройках указано открывать "По части свечи", то бот рассчитает разницу между ценами Open[0] и High/Low текущего дня, затем поставит ордер в нужной части этого диапазона, задаваемого в процентах. Например если указать 50%, то на середине этого промежутка.
Имеются дополнительные функции, не относящиеся к стратегии:
- Безубыток;
- Вывод настроек в левой части экрана, реализован через создание объекта типа label;
- Вывод количества ордеров и прибыть в правую часть экрана, реализован так же через label, а расчет идет через методы класса;
- Динамический лот.
Вот так это выглядит:
Входные параметры
- Магик (ID ордеров текущего бота);
- Проскальзывание;
- Таймфрейм (в минутах);
- Ограничение по количеству текущих ордеров;
- Время отдыха в минутах после открытия ордера;
- Режим расчета лота;
- Лот либо процент от депозита;
- Режим работы безубытка;
- Профит при котором начинать действовать;
- Работа с Пин Баром;
- Тейкпрофит в пипсах;
- Стоплосс в пипсах;
- Разница между High/Low;
- Расстояние от High/Low в текущей свече;
- Количество баров подряд одного цвета.
Одна из реализация Пин бара с добавлением безубытка и динамического лота.MACD Histogram
Оригинальный индикатор MACD, включающий MACD линию, Сигнальную линию и Гистограмму схождения расхождения упомянутых линий.
Скрипт управления лимитными ордерами - массовое выставление, модификация и удаление ордеров.EA Three Candles
Безындикаторный советник, работающий по паттерну "Три свечи".