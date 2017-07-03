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Доработанный Пин Бар - эксперт для MetaTrader 4
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Alexandr StatsenkoСтудент, люблю программировать, подрабатываю написанием ботов, чтобы накопить достаточно денег и запустить прибыльного бота для которого нужен большой капитал.
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Реальный автор: Павел Власов
Советник открывает ордер по указанной стратегии, с применением безубытка и расчетом динамического лота.
Стратегия немного отличается от той которая есть на сайте. Бот сразу же открывает сделку, если есть заданное количество свечей одного направления, а не выставляет отложенный ордер. Также учитывается расстояние от текущего High или Low, оно задается параметром "Расстояние от High/Low в текущей свече". То есть для выхода на продажу разница между текущей ценой и текущем хаем должна быть не меньше этого параметра. Аналогично осуществляется выход на покупку, только вместо High берется Low.
Ордер на покупку сначала открылся, затем функция "безубыток" изменила его стоплосс и ордер закрылся.
Входные параметры
- Магик (ID ордеров текущего бота);
- Проскальзывание;
- Таймфрейм (в минутах);
- Ограничение по количеству текущих ордеров;
- Время отдыха в минутах после открытия ордера;
- Режим расчета лота;
- Лот либо процент от депозита;
- Режим работы безубытка;
- Профит при котором начинать действовать;
- Работа с Пин Баром;
- Тейкпрофит в пипсах;
- Стоплосс в пипсах;
- Разница между High/Low;
- Расстояние от High/Low в текущей свече;
- Количество баров подряд одного цвета.
Оригинальный индикатор MACD, включающий MACD линию, Сигнальную линию и Гистограмму схождения расхождения упомянутых линий.Закон повторения
Индикатор, основанный на законе Повторения, указывающий на аналогичную свечу в прошлом, подсвечивая их красными точками.
Стратегия использования Пин Баров, написанная с использованием классов.Limit orders Pro
Скрипт управления лимитными ордерами - массовое выставление, модификация и удаление ордеров.