CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Доработанный Пин Бар - эксперт для MetaTrader 4

Павел Власов
Опубликовал:
Alexandr Statsenko
Alexandr Statsenko

Alexandr Statsenko

5 (3)
Студент, люблю программировать, подрабатываю написанием ботов, чтобы накопить достаточно денег и запустить прибыльного бота для которого нужен большой капитал.
2 кода 1 комментарий
Просмотров:
6929
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор: Павел Власов

Советник открывает ордер по указанной стратегии, с применением безубытка и расчетом динамического лота.

Стратегия немного отличается от той которая есть на сайте. Бот сразу же открывает сделку, если есть заданное количество свечей одного направления, а не выставляет отложенный ордер. Также учитывается расстояние от текущего High или Low, оно задается параметром "Расстояние от High/Low в текущей свече". То есть для выхода на продажу разница между текущей ценой и текущем хаем должна быть не меньше этого параметра. Аналогично осуществляется выход на покупку, только вместо High берется Low.

Ордер на покупку сначала открылся, затем функция "безубыток" изменила его стоплосс и ордер закрылся.


Входные параметры

  • Магик (ID ордеров текущего бота);
  • Проскальзывание;
  • Таймфрейм (в минутах);
  • Ограничение по количеству текущих ордеров;
  • Время отдыха в минутах после открытия ордера;
  • Режим расчета лота;
  • Лот либо процент от депозита;
  • Режим работы безубытка;
  • Профит при котором начинать действовать;
  • Работа с Пин Баром;
  • Тейкпрофит в пипсах;
  • Стоплосс в пипсах;
  • Разница между High/Low;
  • Расстояние от High/Low в текущей свече;
  • Количество баров подряд одного цвета.
MACD Histogram MACD Histogram

Оригинальный индикатор MACD, включающий MACD линию, Сигнальную линию и Гистограмму схождения расхождения упомянутых линий.

Закон повторения Закон повторения

Индикатор, основанный на законе Повторения, указывающий на аналогичную свечу в прошлом, подсвечивая их красными точками.

Пин Бар, реализованный через классы Пин Бар, реализованный через классы

Стратегия использования Пин Баров, написанная с использованием классов.

Limit orders Pro Limit orders Pro

Скрипт управления лимитными ордерами - массовое выставление, модификация и удаление ордеров.