Реальный автор: Павел Власов



Советник открывает ордер по указанной стратегии, с применением безубытка и расчетом динамического лота.

Стратегия немного отличается от той которая есть на сайте. Бот сразу же открывает сделку, если есть заданное количество свечей одного направления, а не выставляет отложенный ордер. Также учитывается расстояние от текущего High или Low, оно задается параметром "Расстояние от High/Low в текущей свече". То есть для выхода на продажу разница между текущей ценой и текущем хаем должна быть не меньше этого параметра. Аналогично осуществляется выход на покупку, только вместо High берется Low.

Ордер на покупку сначала открылся, затем функция "безубыток" изменила его стоплосс и ордер закрылся.





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