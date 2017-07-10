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Советники

EA Three Candles - эксперт для MetaTrader 4

Andrey Minaev
Andrey Minaev

Andrey Minaev

4.9 (340)
Привет.
Меня зовут Андрей, я разработчик программ на языках MQL4/5.
Опыт разработки более 10 лет, на сайте MQL5 писал программы на заказ более 6 лет, и выполнил более 500 работ.
В последнее время решил сменить деятельность с написания программ на заказ на написание программ в маркет.
60 продуктов 13 кодов 1 тема 53 комментария
Просмотров:
12385
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Описание торговой стратегии

Советник ищет паттерн - три подряд идущих либо бычьих, либо медвежьих свечи. Если паттерн появился, советник открывает ордер в соответствующую сторону, после чего выставляет стоп приказы. StopLoss выставляется выше или ниже High/Low третьей свечи, TakeProfit зависит от коэффициента, указанного в настройках советника.


Параметры советника

  • Volume - объем открываемого ордера;
  • StopLoss - устанавливается выше или ниже High/Low третьей свечи;
  • TakeProfit - зависит от размера StopLoss, который умножается на коэффициент;
  • MaxCandle - максимальный размер свечи в паттерне, измеряется каждая свеча;
  • MinCandle - минимальный размер свечи в паттерне, измеряется каждая свеча;
  • Magic - идентификатор советника, чтобы советник отличал свои ордера от чужих.


Правила входа и выхода

Условия для открытия ордера на покупку.

Условия для открытия ордера на продажу.

Советник можно использовать на любых валютных парах и таймфремах. Чтобы добиться прибыльных показателей, рекомендуется оптимизировать советник в тестере стратегий.

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