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EA Three Candles - эксперт для MetaTrader 4
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Описание торговой стратегии
Советник ищет паттерн - три подряд идущих либо бычьих, либо медвежьих свечи. Если паттерн появился, советник открывает ордер в соответствующую сторону, после чего выставляет стоп приказы. StopLoss выставляется выше или ниже High/Low третьей свечи, TakeProfit зависит от коэффициента, указанного в настройках советника.
Параметры советника
- Volume - объем открываемого ордера;
- StopLoss - устанавливается выше или ниже High/Low третьей свечи;
- TakeProfit - зависит от размера StopLoss, который умножается на коэффициент;
- MaxCandle - максимальный размер свечи в паттерне, измеряется каждая свеча;
- MinCandle - минимальный размер свечи в паттерне, измеряется каждая свеча;
- Magic - идентификатор советника, чтобы советник отличал свои ордера от чужих.
Правила входа и выхода
Условия для открытия ордера на покупку.
Условия для открытия ордера на продажу.
Советник можно использовать на любых валютных парах и таймфремах. Чтобы добиться прибыльных показателей, рекомендуется оптимизировать советник в тестере стратегий.
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