Описание торговой стратегии

Советник ищет паттерн - три подряд идущих либо бычьих, либо медвежьих свечи. Если паттерн появился, советник открывает ордер в соответствующую сторону, после чего выставляет стоп приказы. StopLoss выставляется выше или ниже High/Low третьей свечи, TakeProfit зависит от коэффициента, указанного в настройках советника.





Параметры советника

Volume - объем открываемого ордера;

- объем открываемого ордера; StopLoss - устанавливается выше или ниже High/Low третьей свечи;

- устанавливается выше или ниже High/Low третьей свечи; TakeProfit - зависит от размера StopLoss, который умножается на коэффициент;

- зависит от размера StopLoss, который умножается на коэффициент; MaxCandle - максимальный размер свечи в паттерне, измеряется каждая свеча;

- максимальный размер свечи в паттерне, измеряется каждая свеча; MinCandle - минимальный размер свечи в паттерне, измеряется каждая свеча;

- минимальный размер свечи в паттерне, измеряется каждая свеча; Magic - идентификатор советника, чтобы советник отличал свои ордера от чужих.





Правила входа и выхода

Условия для открытия ордера на покупку.

Условия для открытия ордера на продажу.

Советник можно использовать на любых валютных парах и таймфремах. Чтобы добиться прибыльных показателей, рекомендуется оптимизировать советник в тестере стратегий.