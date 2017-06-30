Оригинальный индикатор MACD, включающий MACD линию, Сигнальную линию и Гистограмму схождения расхождения упомянутых линий.

Так же индикатор позволяет находить три паттерна дивергенций между индикатором и графиком цены: классическая, скрытая и расширенная дивергенции.





Параметры индикатора

Fast EMA Period - период быстрой экспоненциальной скользящей средней;

- период быстрой экспоненциальной скользящей средней; Slow EMA Period - период медленной экспоненциальной скользящей средней;

- период медленной экспоненциальной скользящей средней; Signal SMA Period - период сигнальной экспоненциальной скользящей средней;

- период сигнальной экспоненциальной скользящей средней; MACD line - включить отображение MACD линии;

- включить отображение MACD линии; Signal line - включить отображение сигнальной линии.





Параметры дивергенции