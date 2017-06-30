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MACD Histogram - индикатор для MetaTrader 4
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Оригинальный индикатор MACD, включающий MACD линию, Сигнальную линию и Гистограмму схождения расхождения упомянутых линий.
Так же индикатор позволяет находить три паттерна дивергенций между индикатором и графиком цены: классическая, скрытая и расширенная дивергенции.
Параметры индикатора
- Fast EMA Period - период быстрой экспоненциальной скользящей средней;
- Slow EMA Period - период медленной экспоненциальной скользящей средней;
- Signal SMA Period - период сигнальной экспоненциальной скользящей средней;
- MACD line - включить отображение MACD линии;
- Signal line - включить отображение сигнальной линии.
Параметры дивергенции
- MACD Histogram divergence indicator - включить поиск дивергенций с гистограммой;
- MACD Line divergence indicator - включить поиск дивергенций с MACD линией;
- Search classical - включить поиск классических дивергенций;
- Search hidden - включить поиск скрытых дивергенций;
- Search extended - включить поиск расширенных дивергенций;
- Show trend lines - включить отображение линий тренда дивергенции;
- Show divergence indicator - включить отображение индикатора дивергенций;
- Show alerts - включить оповещение при нахождении дивергенции на текущих барах.
Закон повторения
Индикатор, основанный на законе Повторения, указывающий на аналогичную свечу в прошлом, подсвечивая их красными точками.Эксперт на случайных числах
Эксперт, открывающий сделки со случайным направлением (бай/селл).
Доработанный Пин Бар
Одна из реализация Пин бара с добавлением безубытка и динамического лота.Пин Бар, реализованный через классы
Стратегия использования Пин Баров, написанная с использованием классов.