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Индикаторы

MACD Histogram - индикатор для MetaTrader 4

Aleksey Terentev
Aleksey Terentev

Aleksey Terentev

4.7 (17)
8 продуктов 7 кодов 110 комментариев
Просмотров:
19280
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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Оригинальный индикатор MACD, включающий MACD линию, Сигнальную линию и Гистограмму схождения расхождения упомянутых линий.

Так же индикатор позволяет находить три паттерна дивергенций между индикатором и графиком цены: классическая, скрытая и расширенная дивергенции.


Параметры индикатора

  • Fast EMA Period - период быстрой экспоненциальной скользящей средней;
  • Slow EMA Period - период медленной экспоненциальной скользящей средней;
  • Signal SMA Period - период сигнальной экспоненциальной скользящей средней;
  • MACD line - включить отображение MACD линии;
  • Signal line - включить отображение сигнальной линии.


Параметры дивергенции

  • MACD Histogram divergence indicator - включить поиск дивергенций с гистограммой;
  • MACD Line divergence indicator - включить поиск дивергенций с MACD линией;
  • Search classical - включить поиск классических дивергенций;
  • Search hidden - включить поиск скрытых дивергенций;
  • Search extended - включить поиск расширенных дивергенций;
  • Show trend lines - включить отображение линий тренда дивергенции;
  • Show divergence indicator - включить отображение индикатора дивергенций;
  • Show alerts - включить оповещение при нахождении дивергенции на текущих барах.

Пример 1.

Пример 2.

Пример 3.

Пример 4.

Закон повторения Закон повторения

Индикатор, основанный на законе Повторения, указывающий на аналогичную свечу в прошлом, подсвечивая их красными точками.

Эксперт на случайных числах Эксперт на случайных числах

Эксперт, открывающий сделки со случайным направлением (бай/селл).

Доработанный Пин Бар Доработанный Пин Бар

Одна из реализация Пин бара с добавлением безубытка и динамического лота.

Пин Бар, реализованный через классы Пин Бар, реализованный через классы

Стратегия использования Пин Баров, написанная с использованием классов.