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Закон повторения - индикатор для MetaTrader 4
- Опубликовал:
-
Aleh Sasonka✍️ Разработка и модификация экспертов, скриптов, индикаторов MQL4, MQL5 под заказ https://www.mql5.com/ru/job/new?prefered=sova75
- Просмотров:
- 11651
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- Опубликован:
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Реальный автор: Tim Stigal
Индикатор основан на законе Повторения и указывает на аналогичные свечи в прошлом, подсвечивая их красными точками.
- My Bar = 0 - Количество баров, с помощью которых можно сравнить график с конца.
Диапазон поиска свечей:
- Body Plus = 70 - Указать верхний предел диапазона позиций;
- Body Minus = 70 - Указать нижний предел диапазона позиций.
Диапазон поиска верхних теней:
- Upper Shadow Plus = 30 - Указать верхний предел диапазона;
- Upper Shadow Minus = 30 - Указать нижний предел диапазона.
Диапазон поиска нижних теней:
- Lower Shadow Plus = 30 - Указать верхний предел диапазона;
- Lower Shadow Minus = 30 - Указать нижний предел диапазона.
Эксперт на случайных числах
Эксперт, открывающий сделки со случайным направлением (бай/селл).S4T_Alerts
Данный индикатор сообщает пользователю о приближении времени закрытия текущего бара.
MACD Histogram
Оригинальный индикатор MACD, включающий MACD линию, Сигнальную линию и Гистограмму схождения расхождения упомянутых линий.Доработанный Пин Бар
Одна из реализация Пин бара с добавлением безубытка и динамического лота.