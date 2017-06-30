Реальный автор: Tim Stigal

Индикатор основан на законе Повторения и указывает на аналогичные свечи в прошлом, подсвечивая их красными точками.

My Bar = 0 - Количество баров, с помощью которых можно сравнить график с конца.

Диапазон поиска свечей:

Body Plus = 70 - Указать верхний предел диапазона позиций;

Body Minus = 70 - Указать нижний предел диапазона позиций.

Диапазон поиска верхних теней:

Upper Shadow Plus = 30 - Указать верхний предел диапазона;

Upper Shadow Minus = 30 - Указать нижний предел диапазона.

Диапазон поиска нижних теней: