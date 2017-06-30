CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Закон повторения - индикатор для MetaTrader 4

Tim Stigal
Опубликовал:
Aleh Sasonka
Aleh Sasonka

Aleh Sasonka

3.9 (15)
✍️ Разработка и модификация экспертов, скриптов, индикаторов MQL4, MQL5 под заказ https://www.mql5.com/ru/job/new?prefered=sova75
15 продуктов 6 кодов 103 комментария
Просмотров:
11651
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор: Tim Stigal

Индикатор основан на законе Повторения и указывает на аналогичные свечи в прошлом, подсвечивая их красными точками.

  • My Bar = 0 - Количество баров, с помощью которых можно сравнить график с конца.

Диапазон поиска свечей:

  • Body Plus = 70 - Указать верхний предел диапазона позиций;
  • Body Minus = 70 - Указать нижний предел диапазона позиций.

Диапазон поиска верхних теней:

  • Upper Shadow Plus = 30 - Указать верхний предел диапазона;
  • Upper Shadow Minus = 30 - Указать нижний предел диапазона.

Диапазон поиска нижних теней:

  • Lower Shadow Plus = 30 - Указать верхний предел диапазона;
  • Lower Shadow Minus = 30 - Указать нижний предел диапазона.

Law of Repetition

Эксперт на случайных числах Эксперт на случайных числах

Эксперт, открывающий сделки со случайным направлением (бай/селл).

S4T_Alerts S4T_Alerts

Данный индикатор сообщает пользователю о приближении времени закрытия текущего бара.

MACD Histogram MACD Histogram

Оригинальный индикатор MACD, включающий MACD линию, Сигнальную линию и Гистограмму схождения расхождения упомянутых линий.

Доработанный Пин Бар Доработанный Пин Бар

Одна из реализация Пин бара с добавлением безубытка и динамического лота.