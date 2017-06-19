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S4T_Alerts - индикатор для MetaTrader 4
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Данный индикатор это простой и удобный инструмент, задача которого заблаговременно напомнить трейдеру о приближающемся закрытии текущего бара на выбранном инструменте торговли.
Имеет 3 параметра:
- Alert in N Seconds Before New Bar - оповестить за N секунд до закрытия текущего бара;
- N Alerts On Each Signal - подать N раз Alert о приближении закрытия текущего бара;
- Display Comment - отображать комментарии в левом верхнем углу инструмента.
Aurora
Ловим движение внутри дня.Keltner Channel
Канал вдоль средней ценового показателя, ширина которого определяется как доля от среднего изменения цены за период.
Эксперт на случайных числах
Эксперт, открывающий сделки со случайным направлением (бай/селл).Закон повторения
Индикатор, основанный на законе Повторения, указывающий на аналогичную свечу в прошлом, подсвечивая их красными точками.