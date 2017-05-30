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Индикаторы

Raghee's Cicle indicator (aka Wave) - индикатор для MetaTrader 4

Aleksey Terentev
Aleksey Terentev

Aleksey Terentev

4.7 (17)
8 продуктов 7 кодов 110 комментариев
Просмотров:
10685
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Реализация индикатора рыночного цикла описанного Раджи Хорнер.

"Волна - простой индикатор рыночного цикла: три экспоненциальные скользящие средние, значение которых высчитывается на базе числа Фибоначчи 34. Индикатор дает визуальный отпечаток рыночной тенденции или, наоборот, ее отсутствия. В этом плане Волна намного лучше линии тренда, уровней поддержки и сопротивления. Дело в том, что линии тренда, уровни поддержки и сопротивления не работают - просто эти линии можно обнаружить на всех рынках с восходящими и нисходящими тенденциями или с ограниченным диапазоном движения, а сами по себе они не указывают на ту или иную стадию рыночного цикла."

Отрывок из книги Р. Хорнер "FOREX на 5 часов в неделю: как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свободное время"


Принцип индикатора прост:

  • Зеленые свечи отражают наличие восходящей тенденции, появляются при закрытии бара выше ЕМА 34 (High);
  • Голубые свечи отражают консолидацию цен, появляются при закрытии бара в пределах ЕМА 34 (High) и ЕМА 34 (Low);
  • Красные свечи отражают наличие нисходящей тенденции, появляются при закрытии бара ниже ЕМА 34 (Low).

Подтверждением сигнала является появление трех свечей одного цвета.

Параметры Описание Стандартное значение
1. EMA Период скользящей средней индикатора 34
2. Moving average lines Включить отображение скользящих true
3. Prices flags Включить отображение цен на границе волны false

Пример 1.

Пример 2.

Пример 3.

Пример 4.

Raghee's Cicle indicator Histogram (aka Wave) Raghee's Cicle indicator Histogram (aka Wave)

Индикатор рыночного цикла Раджи Хорнер. Позволяет определить стадию рынка - консолидация, восходящая и нисходящая тенденции.

BarsStreet BarsStreet

Данный индикатор отслеживает непрерывную последовательность баров одного направления от 3 до 12 баров.

Impulse system Histogram Impulse system Histogram

Импульсная система доктора Александра Элдера.

Impulse system Impulse system

Импульсная система доктора Александра Элдера.