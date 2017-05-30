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Raghee's Cicle indicator (aka Wave) - индикатор для MetaTrader 4
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Реализация индикатора рыночного цикла описанного Раджи Хорнер.
"Волна - простой индикатор рыночного цикла: три экспоненциальные скользящие средние, значение которых высчитывается на базе числа Фибоначчи 34. Индикатор дает визуальный отпечаток рыночной тенденции или, наоборот, ее отсутствия. В этом плане Волна намного лучше линии тренда, уровней поддержки и сопротивления. Дело в том, что линии тренда, уровни поддержки и сопротивления не работают - просто эти линии можно обнаружить на всех рынках с восходящими и нисходящими тенденциями или с ограниченным диапазоном движения, а сами по себе они не указывают на ту или иную стадию рыночного цикла."
Отрывок из книги Р. Хорнер "FOREX на 5 часов в неделю: как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свободное время"
Принцип индикатора прост:
- Зеленые свечи отражают наличие восходящей тенденции, появляются при закрытии бара выше ЕМА 34 (High);
- Голубые свечи отражают консолидацию цен, появляются при закрытии бара в пределах ЕМА 34 (High) и ЕМА 34 (Low);
- Красные свечи отражают наличие нисходящей тенденции, появляются при закрытии бара ниже ЕМА 34 (Low).
Подтверждением сигнала является появление трех свечей одного цвета.
|№
|Параметры
|Описание
|Стандартное значение
|1.
|EMA
|Период скользящей средней индикатора
|34
|2.
|Moving average lines
|Включить отображение скользящих
|true
|3.
|Prices flags
|Включить отображение цен на границе волны
|false
Raghee's Cicle indicator Histogram (aka Wave)
Индикатор рыночного цикла Раджи Хорнер. Позволяет определить стадию рынка - консолидация, восходящая и нисходящая тенденции.BarsStreet
Данный индикатор отслеживает непрерывную последовательность баров одного направления от 3 до 12 баров.
Impulse system Histogram
Импульсная система доктора Александра Элдера.Impulse system
Импульсная система доктора Александра Элдера.