Реализация индикатора рыночного цикла описанного Раджи Хорнер.

"Волна - простой индикатор рыночного цикла: три экспоненциальные скользящие средние, значение которых высчитывается на базе числа Фибоначчи 34. Индикатор дает визуальный отпечаток рыночной тенденции или, наоборот, ее отсутствия. В этом плане Волна намного лучше линии тренда, уровней поддержки и сопротивления. Дело в том, что линии тренда, уровни поддержки и сопротивления не работают - просто эти линии можно обнаружить на всех рынках с восходящими и нисходящими тенденциями или с ограниченным диапазоном движения, а сами по себе они не указывают на ту или иную стадию рыночного цикла."

Отрывок из книги Р. Хорнер "FOREX на 5 часов в неделю: как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свободное время"





Принцип индикатора прост:

Зеленые свечи отражают наличие восходящей тенденции, появляются при закрытии бара выше ЕМА 34 (High);

Голубые свечи отражают консолидацию цен, появляются при закрытии бара в пределах ЕМА 34 (High) и ЕМА 34 (Low);

Красные свечи отражают наличие нисходящей тенденции, появляются при закрытии бара ниже ЕМА 34 (Low).

Подтверждением сигнала является появление трех свечей одного цвета.

№ Параметры Описание Стандартное значение 1. EMA Период скользящей средней индикатора 34 2. Moving average lines Включить отображение скользящих true 3. Prices flags Включить отображение цен на границе волны false



