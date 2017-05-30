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Индикаторы

Impulse system Histogram - индикатор для MetaTrader 4

Aleksey Terentev
Aleksey Terentev

Aleksey Terentev

4.7 (17)
8 продуктов 7 кодов 110 комментариев
Просмотров:
10391
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Реализация импульсной системы, описанной доктором Александром Элдером.

"Импульсная система строится на двух простых, но эффективных индикаторах. Один измеряет инерцию рынка, а другой — скорость изменения цен. Если оба движутся в одном направлении, это сигнал к открытию позиции. Как только они перестают подтверждать друг друга, мы получаем сигнал к закрытию позиции.

Импульсная система использует экспоненциальное скользящее среднее (ЕМА), чтобы определить восходящие и нисходящие тренды. Когда ЕМА повышается, инерция в пользу быков, а когда понижается — в пользу медведей. Второй компонент системы — гистограмма MACD, наклон которой указывает на соотношение сил быков и медведей. Если гистограмма MACD повышается, значит, быки становятся сильнее, а если понижается — силу набирают медведи."

Отрывок из книги А. Элдер "Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры"

Параметры Описание Стандартное значение
1. EMA Период скользящей средней индикатора 13
2. MACD Fast Период быстрой скользящей средней индикатора MACD 12
3. MACD Slow Период медленной скользящей средней индикатора MACD 26
4. MACD Signal Период сигнальной скользящей средней индикатора MACD 9
 5. Enable neutral signal Включает отображение нейтральных сигналов
 false

Пример 1.

Пример 2.

Пример 3.

Raghee's Cicle indicator (aka Wave) Raghee's Cicle indicator (aka Wave)

Индикатор рыночного цикла Раджи Хорнер. Позволяет определить стадию рынка - консолидация, восходящая и нисходящая тенденции.

Raghee's Cicle indicator Histogram (aka Wave) Raghee's Cicle indicator Histogram (aka Wave)

Индикатор рыночного цикла Раджи Хорнер. Позволяет определить стадию рынка - консолидация, восходящая и нисходящая тенденции.

Impulse system Impulse system

Импульсная система доктора Александра Элдера.

Keltner Channel Keltner Channel

Канал вдоль средней ценового показателя, ширина которого определяется как доля от среднего изменения цены за период.