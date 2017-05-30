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Impulse system Histogram - индикатор для MetaTrader 4
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Реализация импульсной системы, описанной доктором Александром Элдером.
"Импульсная система строится на двух простых, но эффективных индикаторах. Один измеряет инерцию рынка, а другой — скорость изменения цен. Если оба движутся в одном направлении, это сигнал к открытию позиции. Как только они перестают подтверждать друг друга, мы получаем сигнал к закрытию позиции.
Импульсная система использует экспоненциальное скользящее среднее (ЕМА), чтобы определить восходящие и нисходящие тренды. Когда ЕМА повышается, инерция в пользу быков, а когда понижается — в пользу медведей. Второй компонент системы — гистограмма MACD, наклон которой указывает на соотношение сил быков и медведей. Если гистограмма MACD повышается, значит, быки становятся сильнее, а если понижается — силу набирают медведи."
Отрывок из книги А. Элдер "Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры"
|№
|Параметры
|Описание
|Стандартное значение
|1.
|EMA
|Период скользящей средней индикатора
|13
|2.
|MACD Fast
|Период быстрой скользящей средней индикатора MACD
|12
|3.
|MACD Slow
|Период медленной скользящей средней индикатора MACD
|26
|4.
|MACD Signal
|Период сигнальной скользящей средней индикатора MACD
|9
|5.
|Enable neutral signal
| Включает отображение нейтральных сигналов
|false
Индикатор рыночного цикла Раджи Хорнер. Позволяет определить стадию рынка - консолидация, восходящая и нисходящая тенденции.Raghee's Cicle indicator Histogram (aka Wave)
Индикатор рыночного цикла Раджи Хорнер. Позволяет определить стадию рынка - консолидация, восходящая и нисходящая тенденции.
Импульсная система доктора Александра Элдера.Keltner Channel
Канал вдоль средней ценового показателя, ширина которого определяется как доля от среднего изменения цены за период.