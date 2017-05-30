Реализация импульсной системы, описанной доктором Александром Элдером.

"Импульсная система строится на двух простых, но эффективных индикаторах. Один измеряет инерцию рынка, а другой — скорость изменения цен. Если оба движутся в одном направлении, это сигнал к открытию позиции. Как только они перестают подтверждать друг друга, мы получаем сигнал к закрытию позиции.

Импульсная система использует экспоненциальное скользящее среднее (ЕМА), чтобы определить восходящие и нисходящие тренды. Когда ЕМА повышается, инерция в пользу быков, а когда понижается — в пользу медведей. Второй компонент системы — гистограмма MACD, наклон которой указывает на соотношение сил быков и медведей. Если гистограмма MACD повышается, значит, быки становятся сильнее, а если понижается — силу набирают медведи."