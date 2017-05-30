Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Keltner Channel - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10996
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Канал Кельтнера — технический индикатор, состоящих из двух полос над и под скользящей средней ценового показателя, ширина которых определяется как доля от среднего изменения цены за период. Автором данной методики является Честер Кельтнер, опубликовавший её в своей книге «Как делать деньги на биржевых товарах» (англ. How To Make Money in Commodities) в 1960 году. (c)Википедия
Типы индикатора
- Original - простая скользящая средняя от типичной цены и торгового диапазона.
- Modified_1 - экспоненциальная скользящая средняя от типичной цены и среднего истинного диапазона.
- Modified_2 - экспоненциальная скользящая средняя от цены закрытия и среднего истинного диапазона.
|№
|Параметры
|Описание
|Стандартное значение
|1.
|Period of indicator
|Период расчета индикатора
|10
|2.
|Type of Keltner channel
|Тип расчета канала
|Modified_2
|3.
|Size of channel in percent
|Размер канала в процентах
|100
|4.
|Original methodology
|Сигнал по оригинальной методике
|false
|5.
|Modified technique using a filter
|Сигнал по модифицированной методике
|false
Impulse system
Импульсная система доктора Александра Элдера.Impulse system Histogram
Импульсная система доктора Александра Элдера.
Aurora
Ловим движение внутри дня.S4T_Alerts
Данный индикатор сообщает пользователю о приближении времени закрытия текущего бара.