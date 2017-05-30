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Индикаторы

Keltner Channel - индикатор для MetaTrader 4

Aleksey Terentev
Aleksey Terentev

Aleksey Terentev

4.7 (17)
8 продуктов 7 кодов 110 комментариев
Просмотров:
10996
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Канал Кельтнера — технический индикатор, состоящих из двух полос над и под скользящей средней ценового показателя, ширина которых определяется как доля от среднего изменения цены за период. Автором данной методики является Честер Кельтнер, опубликовавший её в своей книге «Как делать деньги на биржевых товарах» (англ. How To Make Money in Commodities) в 1960 году. (c)Википедия


Типы индикатора

  • Original - простая скользящая средняя от типичной цены и торгового диапазона.
  • Modified_1 - экспоненциальная скользящая средняя от типичной цены и среднего истинного диапазона.
  • Modified_2 - экспоненциальная скользящая средняя от цены закрытия и среднего истинного диапазона.
Параметры Описание Стандартное значение
1. Period of indicator Период расчета индикатора 10
2. Type of Keltner channel Тип расчета канала Modified_2
3. Size of channel in percent Размер канала в процентах 100
4. Original methodology Сигнал по оригинальной методике false
5. Modified technique using a filter Сигнал по модифицированной методике false

Пример 1.

Пример 2.

Пример 3.

Impulse system Impulse system

Импульсная система доктора Александра Элдера.

Impulse system Histogram Impulse system Histogram

Импульсная система доктора Александра Элдера.

Aurora Aurora

Ловим движение внутри дня.

S4T_Alerts S4T_Alerts

Данный индикатор сообщает пользователю о приближении времени закрытия текущего бара.