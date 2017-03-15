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Советники

Невидимые стопы - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
12302
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
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Советник выставляет стоплос и тейкпрофит, невидимые для брокера. Но учтите, что советник должен постоянно находиться в работе. Т.е. нельзя выключать компьютер или закрывать терминал.

В тестере советник для проверки сам открывает позиции и сопровождает их стопами.

Невидимые стопы

Игры Игры

"Пятнашки", "Большие пятнашки", "Последний шанс".

Zero Line Zero Line

Отображение уровня безубытка для текущего графика.

MTF MovingAverage Double MTF MovingAverage Double

Простой вариант построения средней для текущего/старшего временного периода, сразу отображаются две средних, рассчитанных по данным указанными в параметрах.

CWebRequest CWebRequest

Класс-обертка для функции WebRequest.