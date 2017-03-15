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Невидимые стопы - эксперт для MetaTrader 4
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Советник выставляет стоплос и тейкпрофит, невидимые для брокера. Но учтите, что советник должен постоянно находиться в работе. Т.е. нельзя выключать компьютер или закрывать терминал.
В тестере советник для проверки сам открывает позиции и сопровождает их стопами.
Игры
"Пятнашки", "Большие пятнашки", "Последний шанс".Zero Line
Отображение уровня безубытка для текущего графика.
MTF MovingAverage Double
Простой вариант построения средней для текущего/старшего временного периода, сразу отображаются две средних, рассчитанных по данным указанными в параметрах.CWebRequest
Класс-обертка для функции WebRequest.