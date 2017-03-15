Невидимые стопы

Советник выставляет стоплос и тейкпрофит, невидимые для брокера. Но учтите, что советник должен постоянно находиться в работе. Т.е. нельзя выключать компьютер или закрывать терминал.

В тестере советник для проверки сам открывает позиции и сопровождает их стопами.