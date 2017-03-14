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Индикаторы

Игры - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Serov
Evgeniy Serov

Evgeniy Serov

4.3 (6)
12 кодов 229 комментариев
Просмотров:
8748
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
\MQL4\Indicators\Games\
Puzzle.mq4 (24.37 KB) просмотр
Puzzle_2.mq4 (30 KB) просмотр
Last_chance.mq4 (15.42 KB) просмотр
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Игра "Пятнашки" — популярная головоломка, придуманная в 1878 году Ноем Чепмэном. Представляет собой набор одинаковых квадратных костяшек с нанесенными числами, заключенных в квадратную коробку. Длина стороны коробки в четыре раза больше длины стороны костяшек для набора из 15 элементов, соответственно в коробке остается незаполненным одно квадратное поле. Цель игры — перемещая костяшки по коробке, добиться упорядочивания их по номерам, желательно сделав как можно меньше перемещений.‌

Игры "Пятнашки", "Большие пятнашки", "Последний шанс"

Zero Line Zero Line

Отображение уровня безубытка для текущего графика.

CDir (MT4) - класс для получения оглавления каталога CDir (MT4) - класс для получения оглавления каталога

Класс CDir предназначен для получения сведений о файлах и папках вне "песочницы" MQL4 подобно команде MS-DOS Dir. Задействован вызов системных DLL, поэтому следует разрешить их использование.

Невидимые стопы Невидимые стопы

Советник выставляет стоплосс и тейкпрофит, невидимые для брокера.

MTF MovingAverage Double MTF MovingAverage Double

Простой вариант построения средней для текущего/старшего временного периода, сразу отображаются две средних, рассчитанных по данным указанными в параметрах.