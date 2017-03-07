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Zero Line - эксперт для MetaTrader 4
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Советник-помощник, позволяющий вычислить и вывести на экран уровень безубытка по текущему инструменту.
Учитываются разносторонние позиции (как "BUY" так и "SELL"). Для удобства восприятия в советник добавлено отображение круглых уровней цены - каждые 100 (1000) пунктов.
CDir (MT4) - класс для получения оглавления каталога
Класс CDir предназначен для получения сведений о файлах и папках вне "песочницы" MQL4 подобно команде MS-DOS Dir. Задействован вызов системных DLL, поэтому следует разрешить их использование.Stochastic RSI (StochRSI)
Формула Stochastic применена к значениям индикатора RSI.
Игры
"Пятнашки", "Большие пятнашки", "Последний шанс".Невидимые стопы
Советник выставляет стоплосс и тейкпрофит, невидимые для брокера.