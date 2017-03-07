Советник-помощник, позволяющий вычислить и вывести на экран уровень безубытка по текущему инструменту.

Учитываются разносторонние позиции (как "BUY" так и "SELL"). Для удобства восприятия в советник добавлено отображение круглых уровней цены - каждые 100 (1000) пунктов.