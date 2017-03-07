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Советники

Zero Line - эксперт для MetaTrader 4

Petr Voytenko
Petr Voytenko

Petr Voytenko

3.4 (5)
4 кода 16 тем 95 комментариев
Просмотров:
11759
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Советник-помощник, позволяющий вычислить и вывести на экран уровень безубытка по текущему инструменту.

Учитываются разносторонние позиции (как "BUY" так и "SELL"). Для удобства восприятия в советник добавлено отображение круглых уровней цены - каждые 100 (1000) пунктов.

CDir (MT4) - класс для получения оглавления каталога CDir (MT4) - класс для получения оглавления каталога

Класс CDir предназначен для получения сведений о файлах и папках вне "песочницы" MQL4 подобно команде MS-DOS Dir. Задействован вызов системных DLL, поэтому следует разрешить их использование.

Stochastic RSI (StochRSI) Stochastic RSI (StochRSI)

Формула Stochastic применена к значениям индикатора RSI.

Игры Игры

"Пятнашки", "Большие пятнашки", "Последний шанс".

Невидимые стопы Невидимые стопы

Советник выставляет стоплосс и тейкпрофит, невидимые для брокера.